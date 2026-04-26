Tensión en Washington: evacuaron a Trump tras un tiroteo en la cena de corresponsales

Un episodio de extrema tensión sacudió este sábado la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando un aparente tiroteo obligó a evacuar de urgencia al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance. Ninguno de ellos resultó herido, mientras que el FBI confirmó la detención del presunto atacante.

El hecho ocurrió en el Washington Hilton, cuando la velada recién comenzaba. En medio de la cena, agentes de seguridad irrumpieron en el salón y ordenaron a los asistentes tirarse al piso tras escucharse múltiples disparos, que testigos estimaron entre cinco y ocho.

La escena se volvió caótica en cuestión de segundos: periodistas y figuras públicas vestidos de gala buscaron resguardarse entre las mesas, mientras el personal de seguridad tomaba el control del lugar. Equipos tácticos armados ingresaron rápidamente al salón y se desplegaron cerca del escenario donde momentos antes se encontraba el mandatario.

El Servicio Secreto de Estados Unidos activó el protocolo de emergencia, bloqueó los accesos y evacuó a las principales autoridades. También se desplegaron efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos dentro del edificio, mientras que la Policía Metropolitana de Washington coordinaba acciones con agencias federales.

Entre los evacuados se encontraban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente y la primera dama fueron trasladados a la Casa Blanca.

Testigos relataron momentos de confusión y pánico. Una de las presentes aseguró haber visto caer a una persona tras los disparos, mientras que otras versiones indicaron que el sospechoso portaba un rifle. La fiscal federal Jeanine Pirro, también presente en el evento, señaló que las fuerzas de seguridad tomaron el control total del edificio tras el incidente.

Poco después, el propio Trump se expresó a través de Truth Social, donde destacó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y confirmó la detención del atacante. Además, dejó abierta la posibilidad de continuar con el evento, aunque aclaró que la decisión final quedaría en manos de las autoridades.

La cena reunía a cientos de periodistas, figuras públicas y dirigentes políticos, en lo que era la primera participación de Trump en este evento durante su segundo mandato. La noche, que prometía ser una celebración institucional, terminó marcada por un episodio de violencia que generó conmoción en la capital estadounidense.