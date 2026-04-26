Santa Fe activa la emergencia agropecuaria por las lluvias y despliega asistencia al sector

El Gobierno de Santa Fe convocó para el próximo miércoles a la Comisión de Emergencia Agropecuaria, en respuesta al fuerte impacto de las lluvias en el norte provincial y otras zonas productivas. La reunión se realizará a las 10 en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El anuncio fue realizado por el ministro Gustavo Puccini, quien señaló que la convocatoria se enmarca en una serie de encuentros que el Ejecutivo viene manteniendo para evaluar la situación. Según indicó, el foco principal está puesto en las regiones más afectadas por el exceso hídrico.

En paralelo, la Provincia avanzó con medidas para amortiguar el impacto en el sector agropecuario. Entre ellas, se gestionó ante el Senasa una prórroga de 30 días para la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, con el objetivo de facilitar el cumplimiento en un contexto adverso.

También se solicitaron flexibilizaciones en la circulación de hacienda y se implementaron herramientas de asistencia financiera para productores perjudicados por las condiciones climáticas.

En ese sentido, el ministro detalló la puesta en marcha de dos líneas de crédito específicas, una a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y otra mediante el Banco de la Provincia de Santa Fe. Ambas están destinadas a productores, pymes y empresas que enfrentan dificultades tras las lluvias.

Si bien la situación más crítica se registra en el norte, las complicaciones se extienden a otros departamentos como Castellanos, San Justo y San Cristóbal. A su vez, en el sur provincial se reportaron daños recientes en zonas como Belgrano, Iriondo y Villa Constitución, con impacto en cooperativas y firmas locales.

Desde el Gobierno destacaron además el trabajo conjunto con áreas de Protección Civil y autoridades locales, así como la importancia de los sistemas de alerta temprana para anticipar eventos climáticos y reducir riesgos.

En este contexto, Puccini advirtió sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses, lo que podría generar un escenario de lluvias intensas. Frente a este panorama, remarcó la necesidad de reforzar la planificación y el funcionamiento de los comités de emergencia en todo el territorio provincial.

La convocatoria a la comisión buscará definir los alcances de la emergencia y coordinar nuevas medidas para sostener la producción y asistir a las comunidades afectadas.