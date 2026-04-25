Noche de pánico en la Casa Blanca: balas, caos y un intento de magnicidio contra Donald Trump

Un grave incidente de seguridad sacudió este sábado por la noche a Washington cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se escucharan detonaciones en el hotel donde se realizaba el evento.

Según confirmaron múltiples reportes, los disparos —o fuertes estruendos inicialmente interpretados como tales— se produjeron en una zona cercana al acceso principal del hotel, lo que activó de inmediato el protocolo del Servicio Secreto.

El mandatario fue retirado rápidamente junto a la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios. Todos se encuentran fuera de peligro.

Pánico entre periodistas y funcionarios

El evento, que reunía a cientos de periodistas, políticos y figuras públicas, se transformó en una escena de caos. Testigos relataron que los asistentes se tiraron al suelo o buscaron refugio bajo las mesas mientras agentes armados aseguraban el lugar.

Al menos una persona fue detenida en el operativo, y fuentes de seguridad indicaron que el atacante fue neutralizado cerca de un perímetro de control.

Además, se reportó que un agente de seguridad resultó alcanzado por un disparo en su chaleco antibalas, aunque se encuentra fuera de peligro.

Un ataque bajo investigación

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 (hora local) en el hotel Washington Hilton, sede habitual de este evento. Las autoridades federales, incluyendo el FBI y el Servicio Secreto, iniciaron una investigación para determinar el móvil del ataque.

Si bien aún no hay confirmación oficial de que se haya tratado de un intento directo de asesinato contra el presidente, el contexto —con múltiples altos funcionarios presentes— convierte el episodio en uno de los incidentes de seguridad más graves de los últimos años en Estados Unidos.

Suspensión del evento

Tras el incidente, la cena fue cancelada y se dispuso la evacuación total del lugar. El propio Trump confirmó posteriormente que no sufrió heridas y elogió la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

El evento, uno de los más emblemáticos del calendario político y mediático estadounidense, será reprogramado en las próximas semanas.