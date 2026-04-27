La Justicia frena la ley de financiamiento universitario y crece la tensión con el sistema público

La Justicia suspendió provisoriamente la aplicación de la ley de financiamiento universitario

El fallo frena la actualización salarial y el ajuste de becas previstos en la norma

El Gobierno busca impedir la implementación total mediante un recurso extraordinario

Las universidades denuncian un fuerte deterioro del poder adquisitivo del personal

El Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una Marcha Federal el 12 de mayo

El conflicto refleja la tensión entre el ajuste fiscal y el financiamiento educativo

La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal II de suspender de manera provisoria la aplicación de aspectos centrales de la ley que buscaba reforzar el presupuesto del sector. La medida judicial introduce un freno en la actualización de partidas clave y reaviva el conflicto entre el Gobierno y las casas de estudio, que ya anunciaron una nueva movilización a nivel nacional.

El fallo interrumpe los efectos de una resolución previa de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que había habilitado la implementación de artículos considerados esenciales para recomponer el funcionamiento del sistema universitario. Entre ellos, se destacaba la actualización de los salarios del personal docente y no docente en función de la inflación acumulada desde fines de 2023 hasta la sanción de la norma, en agosto de 2025.

Además, la legislación contemplaba la reapertura de paritarias con una frecuencia trimestral y un mecanismo de ajuste para las becas estudiantiles, en línea con la evolución de los precios. Estos puntos eran considerados estratégicos por las universidades para sostener su operatividad en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos reales.

La suspensión fue dispuesta por el juez Martín Cormick, quien resolvió dejar en pausa la ejecución de esos artículos mientras se analiza el fondo de la cuestión. En paralelo, la Sala III de la Cámara evalúa un recurso extraordinario presentado por la administración del presidente Javier Milei, que busca frenar la aplicación integral de la ley.

Este escenario judicial genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del financiamiento universitario. Las autoridades académicas advierten que la demora en la implementación de los mecanismos de actualización profundiza el desfasaje entre los costos operativos y los recursos disponibles, en un contexto económico marcado por la inflación y la caída del poder adquisitivo.

En respuesta a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una nueva Marcha Federal en defensa de la educación pública. La movilización, prevista para el 12 de mayo, se realizará en distintas ciudades del país con el objetivo de visibilizar el reclamo por mayores recursos y la urgente recomposición salarial.

Desde el ámbito universitario sostienen que el deterioro de los ingresos del personal es uno de los puntos más críticos. Según estimaciones oficiales, los salarios registraron incrementos acumulados muy por debajo de la inflación en los últimos dos años, lo que se traduce en una pérdida significativa del poder de compra. Este desfase impacta no solo en las condiciones laborales, sino también en la calidad del sistema educativo.

El conflicto se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior. Mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público, las universidades advierten que el ajuste compromete el funcionamiento de instituciones clave para el desarrollo científico y tecnológico.

En este marco, la marcha convocada busca reactivar un reclamo que ya tuvo expresiones masivas en los últimos meses. La consigna pone el foco en la defensa de la universidad pública, la investigación y la formación profesional, en un contexto donde los recursos disponibles resultan cada vez más limitados.

El desenlace de la disputa judicial será determinante para definir el rumbo del conflicto. Mientras tanto, la tensión continúa en aumento y anticipa un escenario de creciente confrontación entre el Ejecutivo y el sistema universitario.

La evolución de las negociaciones, junto con el impacto de la movilización, marcarán los próximos pasos en una agenda que combina variables políticas, económicas y sociales. En juego no solo está el financiamiento inmediato, sino también la sostenibilidad de un modelo de educación pública que atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años.