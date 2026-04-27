La Causa Cuadernos entra en una etapa clave con una extensa ronda de testimoniales

El juicio entra en una etapa clave con 43 testigos citados durante mayo

El 30 de abril serán indagados José López y dos empresarios vinculados a la causa

Las primeras audiencias incluirán a periodistas que accedieron a los cuadernos

Declararán también figuras políticas, empresarios y allegados a los implicados

Las audiencias se realizarán de forma semipresencial en Comodoro Py

La etapa testimonial será central para consolidar las pruebas del proceso

El juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos” avanza hacia una fase determinante con el inicio de una amplia ronda de declaraciones testimoniales prevista para el mes de mayo. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 organizó un cronograma que contempla la participación de 43 testigos en distintas audiencias, en un proceso que busca profundizar la reconstrucción de los hechos investigados.

Antes del comienzo de las testimoniales, el tribunal llevará adelante nuevas indagatorias. En la audiencia programada para el 30 de abril deberán declarar el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano. Los tres llegan a esta instancia imputados por su presunta participación en maniobras vinculadas a la adjudicación de contratos de obra pública.

Según la acusación, López y Luciano habrían intervenido en un esquema de cartelización en el ámbito de la obra pública vial, mientras que Marcuzzi está señalado por supuestas irregularidades en la asignación de corredores viales que comprenden distintas rutas nacionales. Estas indagatorias constituyen un paso previo clave antes del desarrollo pleno de la etapa testimonial.

El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, dispuso que las audiencias se realicen de manera semipresencial en la sala Auditorium de los tribunales de Comodoro Py. La modalidad combina la presencia física de los testigos con herramientas virtuales, en un formato que se consolidó en los últimos años en el ámbito judicial.

La etapa de declaraciones comenzará el 5 de mayo con la participación de periodistas que tuvieron un rol central en la difusión inicial del caso. Entre ellos se encuentran Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, quienes accedieron a los cuadernos atribuidos al exchofer Oscar Centeno. Sus testimonios serán relevantes para reconstruir el origen y la circulación de ese material, considerado una de las piezas centrales de la causa.

Dos días después, el 7 de mayo, se sumarán nuevas declaraciones, entre ellas la del periodista Héctor María Guyot y la de Jorge Bacigalupo, un exintegrante de fuerzas de seguridad que tuvo contacto con los cuadernos. También están citadas personas del entorno cercano de Centeno, como su exesposa, así como figuras vinculadas a la administración pública.

El cronograma continuará el 12 de mayo con la presencia de empresarios, dirigentes políticos y figuras públicas. Entre los convocados se destacan el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada nacional Mariana Zuvic. Esta diversidad de perfiles refleja el alcance de la investigación y la amplitud de los sectores involucrados en el expediente.

Las audiencias se extenderán a lo largo de todo el mes, con nuevas tandas de testigos previstas para los días 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo. En cada jornada se escucharán distintos testimonios que abarcan desde empresarios hasta exfuncionarios y personas vinculadas indirectamente con los hechos bajo investigación.

El objetivo de esta etapa es consolidar el cuerpo probatorio a través de relatos que permitan contrastar versiones, verificar datos y profundizar las líneas de investigación. La magnitud del cronograma anticipa un mes de intensa actividad judicial, en el que se pondrán en juego elementos clave para el desarrollo del juicio.

La “Causa Cuadernos” es uno de los expedientes más relevantes en materia de corrupción de los últimos años, y su avance mantiene un fuerte interés público. La incorporación de nuevos testimonios podría aportar definiciones importantes sobre el funcionamiento de los presuntos mecanismos investigados.

En este contexto, el tribunal busca avanzar con un ritmo sostenido de audiencias que permita ordenar la gran cantidad de información acumulada. La expectativa está puesta en cómo estas declaraciones impactarán en la valoración final de las pruebas y en el rumbo del proceso judicial.