Iapos devolvió más de $82 millones a afiliados por cobros indebidos y refuerza controles

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) informó que reintegró $82.430.718 a afiliados que denunciaron el cobro irregular de plus en prestaciones médicas, en el marco de una política orientada a fortalecer los controles y garantizar la restitución de montos cobrados de manera indebida.

De acuerdo a datos oficiales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se registraron 6.431 denuncias en toda la provincia, realizadas por más de 2.300 afiliados. A partir de estas presentaciones, el organismo avanzó con procesos de verificación que derivaron en las devoluciones correspondientes.

Las mayores concentraciones de denuncias se dieron en Rosario, con 2.164 casos, y en La Capital, con 1.748. También se destacaron los departamentos General Obligado, San Lorenzo y General López, lo que permitió focalizar los controles en las zonas con mayor incidencia.

Uno de los ejes del sistema es la implementación del monedero digital dentro de la aplicación Mi Iapos, herramienta que permite realizar reintegros de forma directa, agilizando los tiempos administrativos y aportando mayor transparencia. Además, las denuncias pueden realizarse desde la misma plataforma, incluso de manera anónima.

El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, explicó que la obra social supervisa a más de 3.000 prestadores en todo el territorio. En ese sentido, señaló que el organismo prioriza la devolución del dinero al afiliado afectado y luego avanza con sanciones o medidas sobre los profesionales o instituciones involucradas en prácticas indebidas.

Desde la conducción de Iapos remarcaron que se mantiene un diálogo constante con los prestadores para acordar valores de las prácticas médicas, al tiempo que insistieron en que el cobro de adicionales está prohibido.

En paralelo, destacaron la implementación de canales específicos de denuncia y el fortalecimiento de los mecanismos de control como herramientas clave para la defensa de los afiliados. También subrayaron que, desde el inicio de la actual gestión, el valor de la orden de consulta se incrementó en un 426% y se avanzó en su digitalización, facilitando el seguimiento de las prestaciones.

La incorporación del monedero digital aparece como uno de los principales avances en este proceso de modernización, permitiendo acreditar reintegros de manera inmediata y utilizar los fondos disponibles para la compra de bonos u órdenes de consulta, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas y eficientes ante situaciones de cobros indebidos.