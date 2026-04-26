Perotti se activa: el silencio de años se rompe cuando aparece 2027

Después de años de bajo perfil en la Legislatura, el exgobernador Omar Perotti comenzó a mostrar un cambio de actitud que no pasa desapercibido: ahora habla, interviene y busca protagonismo en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Un giro llamativo para alguien que, durante casi cuatro años, optó por un rol prácticamente invisible.

El movimiento no parece casual. En los pasillos políticos ya se interpreta como el inicio de una estrategia con la mirada puesta en 2027. Perotti empieza a construir escena, a ocupar micrófonos y a ensayar un discurso que hasta hace poco evitaba. La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿por qué ahora?

🔴 “Después de años de silencio, Perotti descubre la voz justo cuando empieza a asomar el calendario electoral”

Durante su paso reciente por la Cámara, el exmandatario provincial mostró una actitud más activa, con intervenciones que buscan instalar agenda. Sin embargo, para muchos dirigentes y observadores, este cambio no responde a una convicción renovada sino a una necesidad política concreta: volver a posicionarse.

🔴 “No es un despertar institucional, es puro cálculo político de cara a 2027”

Las críticas también apuntan a su extensa trayectoria dentro del Estado. Con más de tres décadas ocupando cargos públicos —desde intendente hasta gobernador—, sectores opositores cuestionan su intención de continuar dentro del esquema político sin interrupciones.

🔴 “Perotti no parece dispuesto a soltar el Estado: su carrera muestra una continuidad de más de 35 años sin pausa”

Este intento de reaparición genera tensiones incluso dentro del propio peronismo santafesino, donde emergen nuevas figuras que buscan espacio y renovación. La figura de Perotti, lejos de retirarse, parece decidida a disputar nuevamente poder, aun cuando su gestión dejó cuestionamientos abiertos.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, su repentina participación genera más dudas que certezas. Lo que antes era silencio hoy es exposición, pero el trasfondo político resulta evidente: la campaña, aunque no declarada, ya empezó.