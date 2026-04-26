Pullaro abre la billetera sin control: millones para Newell's y Central mientras crecen las urgencias sociales

Por Jorge Levin

En el marco de los Juegos Suramericanos que se realizarán en la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro parece haber encontrado una oportunidad política más que una política pública planificada. Bajo el argumento de adecuar infraestructura deportiva, la Casa Gris avanza con un esquema de transferencias millonarias a instituciones —muchas de ellas con capacidad económica propia— sin que se conozcan mecanismos claros de control, auditoría ni criterios transparentes de asignación.

🔴 "Se reparten millones sin control mientras la provincia no logra garantizar salarios dignos".

El caso más resonante es el de los gigantes del fútbol rosarino: Newell's Old Boys y Rosario Central. La administración provincial destinará cerca de mil millones de pesos entre ambos clubes. En el Parque Independencia, Newell's recibiría unos $370 millones para obras en su estadio cubierto —desde techos hasta vestuarios— e incluso se evalúan nuevas canchas sintéticas. Del otro lado, Rosario Central, que ni siquiera es sede confirmada, percibirá $450 millones para levantar un gimnasio en un predio propio.

🔴 "El Estado financia a clubes poderosos mientras jubilados y docentes siguen perdiendo poder adquisitivo".

El argumento oficial apela al “legado” de los juegos, pero la falta de exigencias públicas concretas —plazos, licitaciones abiertas, auditorías independientes— deja más dudas que certezas. Más aún cuando aparecen vínculos personales que, como mínimo, ameritarían extremar la transparencia. La cercanía entre dirigentes de Rosario Central y figuras del entorno político alimenta la sospecha de decisiones discrecionales, donde lo público y lo privado se entremezclan peligrosamente.

🔴 "No hay transparencia ni criterios claros: la billetera se abre según conveniencias políticas".

Pero el reparto no termina ahí. Clubes como Club Provincial de Rosario, el Jockey Club de Rosario o el Gimnasia y Esgrima de Rosario recibirán cifras que rozan o superan los cientos de millones de pesos para obras específicas. Incluso entidades vinculadas a disciplinas más elitistas, como el Rosario Golf Club, figuran entre los beneficiados. El criterio distributivo, otra vez, no aparece explicitado.

El contraste con la realidad cotidiana es difícil de soslayar. Mientras Maximiliano Pullaro multiplica estos desembolsos, los jubilados provinciales ven deteriorarse su poder adquisitivo, los docentes siguen con salarios ajustados y las fuerzas de seguridad reclaman mejores condiciones laborales. La pregunta que subyace es inevitable: ¿cuál es la prioridad del gasto público?

Lejos de cuestionar la inversión en deporte, lo que se discute es el modo y el destino. Sin controles claros ni criterios equitativos, el riesgo es que los recursos del Estado terminen funcionando como herramienta de construcción política antes que como política de desarrollo. En tiempos de restricciones, la discrecionalidad no es un detalle: es el problema.