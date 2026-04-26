Viví Rafaela: toda la agenda del fin de semana en un solo lugar

El Gobierno Municipal de Rafaela continúa impulsando la propuesta "Viví Rafaela", una herramienta pensada para que la comunidad pueda acceder de manera simple y rápida a todas las actividades disponibles en la ciudad.



A través del sitio web oficial (https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Noticias/1/Detalle/29989), los vecinos pueden consultar la agenda completa del fin de semana, que reúne una amplia variedad de propuestas artístico-recreativas, culturales, deportivas y para toda la familia. Además, la plataforma permite filtrar las actividades por rubro, facilitando la búsqueda según los intereses de cada usuario.



Como complemento, quienes deseen recibir la información de manera directa pueden suscribirse vía WhatsApp enviando un mensaje al número 3492 303847, accediendo así a todas las novedades desde sus dispositivos móviles.



También se puede seguir la cuenta oficial de Instagram (https://www.instagram.com/vivirafaelaok/) donde se comparten las principales actividades y propuestas para disfrutar la ciudad.



De esta manera, "Viví Rafaela" se consolida como un canal clave para promover la participación y poner en valor todo lo que la ciudad tiene para ofrecer durante cada fin de semana.