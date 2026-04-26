Primer encuentro de escuelitas municipales de fútbol en barrio 2 de Abril

El Gobierno municipal, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, llevará adelante el primer encuentro de escuelitas municipales barriales de fútbol, en el marco del programa "Barrio en Juego", consolidando el perfil de Rafaela como ciudad deportiva.



La actividad se desarrollará el domingo 26, a partir de las 9:00, en barrio 2 de Abril, en el sector ubicado sobre calle Marozzi, entre Miguel Cetta y Francisco Ramírez.



El encuentro reunirá a niñas y niños que participan de las escuelitas municipales en distintos barrios de la ciudad, promoviendo el intercambio, la integración y el disfrute del deporte en un ámbito recreativo.



Las categorías que formarán parte de la jornada serán: 2020/21, 2018, 2017, 2014 y 2012.



Esta propuesta forma parte de las acciones que impulsa el municipio para fortalecer los espacios deportivos en los barrios, acompañando el desarrollo de las infancias a través del juego, la inclusión y la vida en comunidad, y reafirmando a Rafaela como una ciudad deportiva que apuesta al crecimiento desde edades tempranas.