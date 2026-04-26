Otra baja para el Mundial 2026: un jugador neerlandés encendió las alarmas

Momento de máxima tensión en la Premier League. Durante el partido entre Tottenham Hotspur y Wolverhampton Wanderers, el mediocampista Xavi Simons encendió todas las alarmas tras sufrir una dura caída que lo obligó a salir en camilla.

La jugada se produjo luego de un mal apoyo sobre su pierna derecha: el neerlandés quedó tendido en el césped con claros gestos de dolor, generando preocupación inmediata tanto en el estadio como fuera de él. A poco más de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la situación impacta de lleno en la Selección de Países Bajos, donde Simons es una pieza clave.

Qué se sabe de la lesión

El entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, llevó algo de calma tras el encuentro:

“Es un problema en la rodilla. Habrá que seguir su evolución en los próximos días”, explicó en conferencia.

Si bien el propio jugador manifestó sentir una leve mejoría tras el golpe inicial, el cuerpo médico activó el protocolo habitual y ya se le realizarán estudios más profundos para determinar la gravedad exacta.

Preocupación en Países Bajos

Desde el entorno de la Selección de Países Bajos, liderado por Ronald Koeman, siguen el caso minuto a minuto. La posible baja de Simons sería un golpe muy duro: no solo es titular indiscutido, sino también uno de los principales generadores de juego del equipo.

El panorama se vuelve aún más delicado porque el seleccionado ya perdió recientemente a Jerdy Schouten por una grave lesión ligamentaria.

Por estas horas, médicos del club y de la federación trabajan en conjunto para establecer si se trata de un esguince fuerte o una lesión más compleja en la rodilla. Mientras tanto, el futuro inmediato de una de las grandes figuras de la Oranje queda en suspenso.