Mariano Navone dio batalla, pero no pudo ante el top 3 del mundo

El tenis argentino volvió a mostrar carácter en el Madrid Open. Mariano Navone dio pelea, pero terminó cayendo ante Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, por 1-6, 6-3 y 3-6 en la ronda de 64.

El partido, disputado en el emblemático Estadio Manolo Santana, arrancó cuesta arriba para el argentino. Zverev impuso su potencia desde el inicio y se llevó el primer set con un contundente 6-1, marcando diferencias claras desde el fondo de la cancha.

Lejos de bajar los brazos, Navone reaccionó en el segundo parcial. Ajustó su juego, se mostró sólido desde la defensa y mejoró notablemente su servicio, lo que le permitió quebrar en el momento justo y quedarse con el set por 6-3 para igualar el encuentro.

En el tercer y definitivo capítulo, volvió a aparecer la jerarquía del alemán. Zverev elevó su nivel con el saque y fue más efectivo en los puntos clave, logrando un quiebre determinante que le permitió cerrar el partido por 6-3.

Más allá del resultado, Navone deja una muy buena imagen en Madrid: logró competir de igual a igual ante uno de los mejores del circuito y confirmó su crecimiento dentro del circuito ATP, mostrando que está para dar pelea en este tipo de escenarios.

