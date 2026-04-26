Francisco Cerúndolo ganó en Madrid y Juan Manuel quedó eliminado

La jornada del sábado en el Masters 1000 de Madrid dejó un balance agridulce para la familia Cerúndolo. Mientras Francisco volvió a mostrar su gran momento con un debut sólido, su hermano Juan Manuel quedó eliminado en la primera ronda y no pudo avanzar en el torneo.

Francisco Cerúndolo arrancó firme en Madrid

El mejor argentino del ranking (20°) comenzó directamente en la segunda ronda y cumplió con creces. Superó al alemán Yannick Hanfmann (60°) por 6-1 y 7-5 en poco más de una hora y media.

El primer set fue prácticamente sin oposición, con un dominio claro desde el inicio. En el segundo parcial, el europeo logró equilibrar el trámite e incluso recuperó un quiebre cuando el argentino sacaba para cerrar el partido. Sin embargo, Francisco sostuvo la presión en los momentos decisivos y evitó el tie-break para avanzar a la tercera ronda. Además, defiende una gran cantidad de puntos tras haber sido semifinalista en 2025.

Juan Manuel no pudo sostener el ritmo y se despidió

La posibilidad de un cruce entre hermanos quedó descartada rápidamente. Juan Manuel Cerúndolo (67°) cayó ante el italiano Luciano Darderi por 6-1 y 6-4 en la ronda de 64.

Si bien el argentino mostró buenos números con el servicio —ganó el 84% de los puntos con el primer saque—, no logró capitalizar las oportunidades de quiebre y terminó cediendo en un partido exigente sobre polvo de ladrillo.

Así, el saldo para los Cerúndolo en Madrid fue dividido: Francisco sigue en carrera y alimenta la ilusión, mientras que Juan Manuel deberá enfocarse en lo que viene.