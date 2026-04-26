Lionel Messi furioso tras el empate de Inter Miami

DEPORTESNoneNone

Inter Miami CF dejó escapar una oportunidad clave en la Major League Soccer. El equipo igualó 1-1 ante New England Revolution en un partido que terminó con más dudas que certezas y que le impidió alcanzar la cima de la Conferencia Este.

Pero el foco se lo llevó Lionel Messi. Tras el pitazo final, el capitán argentino evidenció su fastidio: se retiró directamente al vestuario sin saludar, luego de protagonizar un tenso cruce en los minutos finales con el árbitro Rubiel Vázquez.

El empate dejó consecuencias directas: Inter Miami no pudo treparse a lo más alto de la tabla y quedó como escolta de Nashville SC. Además, preocupa otro dato: el equipo todavía no logra ganar como local desde la inauguración de su estadio, una racha que empieza a pesar.

El momento de Messi rumbo al Mundial

A sus 38 años, Messi sigue siendo el eje del equipo. Acumula nueve partidos sin perder en la MLS y suma siete goles en 810 minutos, números que lo mantienen entre los máximos goleadores del torneo.

El calendario entra en una fase decisiva: le quedan cinco partidos antes del parate por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los desafíos que tiene por delante

En lo que resta del año, Messi y el conjunto de Florida afrontarán varias competencias clave:

  • MLS: búsqueda de posicionarse de cara a los playoffs
  • MLS Cup: definición del campeón de la liga
  • Leagues Cup: torneo entre clubes de MLS y Liga MX
  • Campeones Cup: cruce entre campeones de ambas ligas
  • Mundial 2026: el gran objetivo con la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni

Con un cierre exigente por delante, el rendimiento de Messi y la reacción de Inter Miami serán determinantes para llegar con buenas sensaciones a la gran cita mundialista.

