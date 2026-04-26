Se filtraron más fotos de Franco Colapinto y su novia

Franco Colapinto aprovecha su estadía en el país antes del esperado road show y no pasa desapercibido. En las últimas horas, el piloto de Alpine F1 Team fue visto en una exclusiva parrilla de Cardales… y no estuvo solo.

El joven oriundo de Pilar asistió a Estancia Vigil acompañado por Maia Reficco, con quien viene siendo vinculado desde hace meses. Las imágenes que circularon muestran a ambos muy cercanos: en una de ellas, Colapinto la abraza por el hombro, mientras que en otra se los ve compartiendo miradas cómplices.

El lugar elegido no es casual. Estancia Vigil es un espacio gastronómico y enoturístico impulsado por Alejandro Vigil, pensado para ofrecer una experiencia premium que combina vino, cultura y cocina de alto nivel.

Además, la propia escudería publicó un video donde se lo ve al piloto preparando un costillar a la cruz, en un ambiente relajado y distendido antes de su presentación oficial.

Salidas, encuentros y bajo perfil

Desde su llegada a Buenos Aires, Colapinto aprovechó para reencontrarse con Reficco, conocida por su papel en Kally’s Mashup. En los últimos días, también fueron vistos juntos en distintas salidas: una cena en Palermo con amigos, una visita a una heladería e incluso un paseo por Zárate.

Si bien los rumores sobre la relación vienen desde el verano, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, manteniendo el vínculo en un perfil bajo.

Mientras tanto, entre compromisos deportivos y apariciones públicas, todo indica que la historia entre Colapinto y Reficco sigue avanzando… aunque, por ahora, lejos de los micrófonos.