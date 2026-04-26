La preocupación de Cande Ruggeri tras el accidente que sufrió su hija de tres años

Cande Ruggeri atravesó un momento de gran preocupación luego de que su hija Vita, de apenas tres años, sufriera un accidente doméstico que requirió atención médica.

La propia modelo compartió lo ocurrido en sus redes sociales, donde publicó un video junto a la nena. Con total naturalidad, la pequeña explicó: “Me lastimé con el piso”, mientras mostraba la herida en la pera.

Ruggeri dio más detalles del episodio y llevó tranquilidad: la caída ocurrió en su casa y los médicos tuvieron que hacerle tres puntos. “Se la bancó re bien, es una genia”, expresó, destacando la actitud de su hija ante la situación.

Aunque el susto fue grande —“casi me muero cuando se cayó”, confesó—, la evolución fue favorable. Según contó, Vita ya se encuentra en buen estado y en los próximos días le retirarán los puntos.

El episodio generó una fuerte reacción entre sus seguidores, que le enviaron mensajes de apoyo y cariño tras conocer lo sucedido. Por suerte, todo quedó en un golpe y un mal momento, con la pequeña ya recuperándose junto a su familia.