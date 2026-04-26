Se conoció la terrible frase que Patricio Albacete le dijo a Pamela Pombo

Se agrava la situación judicial de Patricio Albacete. Este viernes se difundió un video en el que se lo ve agrediendo físicamente a su exesposa, Pamela Pombo, material que fue enviado a la producción de Sálvese quien pueda y emitido al aire.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran al exrugbier golpeando a la mujer mientras ella se encontraba en el suelo, en medio de una fuerte discusión. Durante el episodio, también se escuchan gritos e insultos.

En el registro se oye a Albacete lanzar amenazas mientras le quita el celular: “Dejá eso ahí o te mato a piñas”. Por su parte, Pombo intenta frenar la situación y responde que no quiere continuar la discusión.

La secuencia refleja además el trasfondo del conflicto, vinculado a reclamos personales dentro de la relación. En medio del intercambio, el exjugador insiste en confrontarla, mientras ella, visiblemente afectada, le pide que la deje en paz.

El video, que ya forma parte de la causa, refuerza la denuncia por violencia de género y suma un elemento clave en la investigación que enfrenta el exintegrante de Los Pumas.