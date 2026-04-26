El rey del Once en Netflix

No todo el cine necesita grandes golpes de efecto para dejar huella. Hay historias que construyen su potencia en lo mínimo: en los gestos, los silencios y los vínculos. El rey del Once es un claro ejemplo. Disponible en Netflix, este film dirigido por Daniel Burman sigue a un economista que regresa a Buenos Aires tras años en Nueva York para reencontrarse con su padre, en un relato íntimo atravesado por la identidad y la pertenencia.

Un regreso que va más allá del viaje físico

La trama puede parecer simple, pero su riqueza está en cómo aborda el concepto de volver. No se trata solo de regresar a una ciudad, sino de enfrentarse con lo que uno fue, con los vínculos que quedaron pendientes y con una identidad que nunca desaparece del todo. En ese sentido, la película construye un relato introspectivo, donde el protagonista debe reubicarse emocionalmente en un entorno que le resulta familiar y ajeno al mismo tiempo.

El barrio del Once, en Buenos Aires, tiene un rol central. Más que escenario, funciona como un personaje vivo: su dinámica, su densidad cultural y su ritmo aportan una textura única que potencia la historia. Hay algo profundamente local, pero a la vez universal, en ese choque entre pasado y presente.

La mirada de Daniel Burman

Hablar de esta película es hablar del estilo de Daniel Burman, reconocido por retratar lo cotidiano con sensibilidad y precisión. Su cine suele girar en torno a los vínculos familiares, las comunidades urbanas —especialmente la judía— y las crisis personales.

En este caso, el elenco encabezado por Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg y Usher Barilka sostiene la historia desde actuaciones contenidas pero muy efectivas. Cada uno aporta matices a un relato que evita lo grandilocuente y apuesta por la observación fina.

Padres, hijos y lo no dicho

En el fondo, la película explora un tema universal: la relación entre padres e hijos. Lo hace sin dramatismos forzados, mostrando cómo el afecto puede convivir con la distancia, las obligaciones y los silencios.

El conflicto central gira en torno a esa tensión entre la vida que uno elige y la que hereda. El protagonista intentó construir su camino lejos de su origen, pero ese pasado sigue teniendo peso. La película sugiere que crecer no siempre implica cortar con todo, sino aprender a resignificarlo.

Una propuesta distinta dentro del catálogo

Dentro de una plataforma como Netflix, donde predominan contenidos más rápidos o espectaculares, esta película ofrece otra experiencia: más pausada, introspectiva y emocional. No busca impactar desde lo inmediato, sino quedarse en el espectador.

Una historia que permanece

El rey del Once es de esas películas que siguen resonando después de terminar. Ya sea por su retrato de Buenos Aires, por la complejidad de sus vínculos o por esa sensación de que todos, en algún momento, volvemos a un lugar que nos define.

Es una propuesta sutil pero profunda, que demuestra que el cine puede ser poderoso sin necesidad de estridencias.