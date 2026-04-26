Lionel Messi reveló un inesperado fanatismo de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos

Lionel Messi volvió a ser protagonista, aunque esta vez lejos de una cancha. El capitán de la Selección Argentina participó en una campaña especial junto a LEGO, que presentó una colección inspirada en su trayectoria. En ese marco, el rosarino no solo se mostró sorprendido con el nivel de detalle de su figura, sino que también reveló un costado inesperado de su vida familiar.

Un fanatismo inesperado en casa

A través de un video publicado en sus redes sociales, Messi recorrió cada componente del set con entusiasmo. Entre camisetas emblemáticas, guiños a los clubes donde jugó y réplicas de sus Balones de Oro, el futbolista destacó la precisión del diseño.

Pero lo más llamativo llegó con una confesión espontánea: “Capaz que a mis hijos les gustan más mis sets de LEGO que cualquier gol que metí”, deslizó entre risas. Así dejó en evidencia que el fanatismo por estos juguetes no es solo cosa de chicos en su casa.

Según contó, tanto sus hijos —Thiago, Mateo y Ciro— como su esposa, Antonela Roccuzzo, comparten esta afición, convirtiendo la experiencia en un verdadero plan familiar.

Un homenaje en formato miniatura

El propio Messi reconoció que le resultaba extraño verse representado de esta manera, aunque valoró el resultado final. Incluso se sorprendió al conocer la complejidad del set, que cuenta con cerca de 1500 piezas.

Más que un simple juguete, el llamado “Messi Tribute” recorre distintos momentos de su carrera: incluye su icónica camiseta número 10, referencias a sus tatuajes y hasta una pequeña cabra, en alusión al término GOAT.

Una vez más, Messi demuestra que su influencia trasciende el fútbol: ahora también logra conquistar a su familia —y a sus fans— en versión miniatura.