Un lobo solitario quiso matar a Donald Trump

Una noche que prometía glamour político y distensión mediática terminó envuelta en tensión y pánico en Washington D.C. La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Hilton, se vio abruptamente interrumpida por disparos que obligaron a evacuar al presidente Donald Trump y a todo su gabinete. El hecho ya es considerado el tercer intento de asesinato contra el mandatario en apenas dos años.

El evento, que contaba con la presencia de la primera dama Melania Trump, así como figuras clave del gobierno como Marco Rubio, JD Vance y Pete Hegseth, transcurría con normalidad hasta que fuertes detonaciones desataron el caos. En un primer momento, el propio Trump pensó que se trataba de un accidente menor, pero rápidamente la situación escaló.

Gritos de “¡Al suelo!” y “¡No se levanten!” invadieron el salón mientras agentes del Servicio Secreto, armas en mano, desplegaban un operativo inmediato. El presidente y su entorno fueron evacuados en cuestión de segundos. La escena recordó inevitablemente al atentado sufrido por Ronald Reagan décadas atrás, también en un contexto público.

“El presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas bajo protección”, confirmó el Servicio Secreto en un comunicado oficial. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los asistentes, aunque uno de los agentes recibió el impacto de una bala en su chaleco antibalas y se encuentra fuera de peligro.

Minutos después, el propio Trump ofreció declaraciones en las que destacó la rápida actuación de su equipo de seguridad: “El salón estaba completamente sellado. El tirador estaba muy lejos, no tenía ninguna posibilidad real de ingresar”. Además, calificó al atacante como un “lobo solitario” y descartó, en principio, vínculos con conflictos internacionales.

El sospechoso fue detenido en las inmediaciones del hotel. Según las autoridades, se trata de Cole Tomas Allen, un ingeniero mecánico de 31 años oriundo de California, quien habría confesado que su objetivo era el gabinete presidencial. De acuerdo con el jefe de policía de Washington, Jeffrey Carroll, el atacante se había alojado en el mismo hotel, lo que le permitió planificar con mayor precisión el intento.

Allen portaba un arsenal que incluía un rifle recortado, una pistola y varios cuchillos. Según la investigación preliminar, abrió fuego contra un puesto de seguridad antes de ser reducido por agentes del Servicio Secreto.

A través de su red social Truth Social, Trump intentó restarle dramatismo a la situación y pidió retomar el evento: “Que el espectáculo continúe”, escribió. Sin embargo, por razones de seguridad, la gala fue suspendida de forma definitiva.

En una mezcla de alivio y tono irónico, el mandatario también bromeó sobre los reiterados intentos contra su vida: “Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa”. Pero más allá del humor, el episodio vuelve a encender alarmas sobre la seguridad presidencial en Estados Unidos y el clima de creciente tensión política que atraviesa el país.