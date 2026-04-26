Pullaro endurece su discurso y marca distancia de la Nación en un escenario político cada vez más tenso

La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a ser escenario de definiciones políticas clave en Santa Fe. Allí, el gobernador Maximiliano Pullaro elevó el tono de sus críticas hacia el gobierno nacional y dejó en evidencia un cambio en su posicionamiento frente a la administración de Javier Milei.

El acto por el tradicional remate del primer lote de soja funcionó como plataforma para expresar diferencias, en un ámbito donde históricamente confluyen dirigentes provinciales y nacionales. La relación entre la Casa Gris y la Bolsa se consolidó desde la gestión de Miguel Simioni, y tuvo momentos clave, como el respaldo institucional durante la crisis de violencia en Rosario en 2024.

En ese contexto, Pullaro apuntó indirectamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien semanas atrás había sugerido que las provincias debían hacerse cargo de rutas nacionales. El mandatario santafesino respondió que si la provincia mantiene capacidad de acción es por decisiones de ajuste propias, y advirtió que el equilibrio fiscal nacional se sostiene en gran parte con recursos del interior.

Además, cuestionó el enfoque económico centrado en el recorte y la especulación financiera, y reclamó una mayor atención al sistema productivo. Sus declaraciones reflejan el malestar en la provincia por medidas nacionales que, según sostienen, transfieren responsabilidades sin financiamiento ni definiciones claras.

El trasfondo económico también pesa. La caída de ingresos y el retiro del Estado nacional obligaron a Santa Fe a revisar su esquema financiero, incluso utilizando fondos obtenidos en el mercado de capitales para sostener la obra pública. Una situación que se replica, con matices, en otras provincias como Entre Ríos.

En paralelo, dentro del gobierno nacional se debate la necesidad de acuerdos políticos más amplios con los gobernadores. Desde sectores cercanos a Caputo impulsan una alianza que incluya a mandatarios provinciales para dar previsibilidad económica y reducir la incertidumbre, mientras que otros espacios, alineados con Karina Milei, rechazan esa estrategia y apuestan a competir con listas propias en todo el país.

En Santa Fe, por ahora, ese acercamiento parece lejano. El escenario electoral comienza a tomar forma y el peronismo intenta reorganizarse con figuras como Omar Perotti como posible referencia. Aun así, desde el oficialismo provincial relativizan su peso frente a una eventual reelección de Pullaro.

El clima político también muestra señales de reactivación dentro del Partido Justicialista, que en las últimas semanas intensificó su rol opositor en la Legislatura y comenzó a explorar alianzas. En ese marco, se registraron visitas y movimientos de dirigentes como Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, cuya figura sigue siendo central en la interna del espacio.

La discusión sobre el futuro del peronismo, su liderazgo y su estrategia electoral se cruza con un contexto económico complejo y una creciente tensión entre Nación y provincias. En ese tablero, Santa Fe emerge como uno de los distritos donde se pondrán a prueba los equilibrios políticos de cara a 2027.