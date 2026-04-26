Cuánta proteína diaria necesita el cuerpo

SALUD Y NUTRICIÓN

La proteína es un nutriente clave para el funcionamiento del organismo, ya que cumple funciones estructurales y metabólicas fundamentales. Interviene en la reparación de tejidos, la formación de hormonas, enzimas y anticuerpos, y resulta indispensable para mantener la salud general y el rendimiento físico. Tanto en personas sedentarias como en quienes entrenan, su consumo debe ajustarse según el peso corporal y el nivel de actividad.

Por qué la proteína es esencial

Las proteínas están formadas por aminoácidos, algunos de los cuales son esenciales y solo se obtienen a través de la alimentación. Se encuentran principalmente en alimentos como carnes, huevos y lácteos, aunque también en fuentes vegetales como legumbres o soja.

Además, cumplen múltiples funciones: defensiva (anticuerpos), estructural (músculos y tejidos) y, en menor medida, energética. Sin embargo, su rol principal no es aportar energía, sino sostener y reparar el organismo.

Un punto clave es que el cuerpo no almacena proteína como reserva. Por eso, si la ingesta es insuficiente, el organismo recurre a sus propios tejidos, lo que puede derivar en pérdida de masa muscular, mayor riesgo de lesiones y desnutrición proteica.

Cuánta proteína consumir según el peso

La cantidad diaria recomendada depende principalmente del peso corporal.

  • Población general: entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso por día.
  • En algunos casos, se sugiere un rango mayor, de 1,2 a 1,6 g/kg diarios.

Esto implica que una persona de 80 kg debería consumir aproximadamente entre 64 y 80 gramos de proteína por día. En personas con sobrepeso, el cálculo suele ajustarse al peso corregido.

Cuánta proteína según el entrenamiento

Las necesidades aumentan con la actividad física, especialmente cuando hay trabajo muscular:

  • Running o resistencia: 1,2 a 1,6 g/kg
  • Fuerza e hipertrofia: 1,6 a 2,2 g/kg
  • Deportes de equipo: 1,4 a 1,7 g/kg

En algunos casos específicos, puede llegar hasta 2,5 g/kg, aunque no siempre es necesario. También se advierte que el exceso puede generar saciedad y desplazar otros nutrientes importantes.

Claves para mejorar su aprovechamiento

No solo importa cuánto se consume, sino cómo:

  • Distribuir la proteína en varias comidas a lo largo del día (cada 3-4 horas)
  • Combinar fuentes animales y vegetales
  • Asegurar un buen aporte de energía con hidratos de carbono y grasas

Esto permite optimizar la síntesis muscular y la recuperación post entrenamiento.

Proteína y desarrollo muscular

La proteína es indispensable para construir músculo. Sin un aporte adecuado, el cuerpo no puede reparar las fibras musculares ni generar masa magra.

Además, no alcanza solo con consumir proteína: también se necesita entrenamiento de fuerza, descanso adecuado y suficiente energía.

Un aminoácido clave en este proceso es la leucina, por lo que cada comida debería aportar una cantidad suficiente para estimular la síntesis muscular.

Fuentes y ejemplo de alimentación

Los principales alimentos ricos en proteínas incluyen:

  • Carnes, pescado, pollo y huevos
  • Lácteos (leche, yogur, queso)
  • Legumbres (lentejas, garbanzos, soja)
  • Quinoa, tofu y tempeh

Un esquema equilibrado puede incluir proteína en cada comida: desayuno con huevo o lácteos, almuerzo con carnes o legumbres, meriendas con yogur y cenas con proteínas magras.

En la mayoría de los casos, si la alimentación está bien planificada, no es necesario recurrir a suplementos proteicos.

Conclusión

Para aprovechar sus beneficios, es fundamental consumir la cantidad adecuada de proteína, distribuirla correctamente y combinar distintas fuentes. Así, este nutriente se convierte en un pilar clave para la salud, la recuperación y el desarrollo muscular en todas las etapas de la vida.

