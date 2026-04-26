Alimentos que debes consumir para tener una piel hidratada y bien nutrida

La alimentación diaria tiene un rol clave en los procesos vinculados con la hidratación de la piel y la prevención del envejecimiento celular.

Según la nutricionista Mounia Boulanouar, citada por el sitio Notre Temps, una dieta que incorpore vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos específicos se asocia con la producción de colágeno y la disminución del daño por radicales libres. En particular, se destacan los omega 3, 6 y 9, fundamentales dentro de un enfoque nutricional orientado a la salud cutánea.

Para prevenir la sequedad de la piel, se recomienda incluir con frecuencia grasas saludables, como:

Pescados grasos (al menos dos veces por semana)

(al menos dos veces por semana) Palta

Semillas y frutos secos

Aceites vegetales vírgenes

Estos aportan lípidos esenciales para mantener la estructura y elasticidad cutánea.

En cuanto a los antioxidantes, se sugiere priorizar frutas y verduras como:

Zanahoria (rica en betacaroteno )

(rica en ) Morrón y cítricos (fuente de vitamina C )

(fuente de ) Frutos rojos (ricos en flavonoides)

Entre los micronutrientes clave vinculados al envejecimiento de la piel se encuentran: omega 3, 6 y 9, polifenoles, betacaroteno, vitamina C, vitamina B5, biotina (B8) y selenio. Este último está presente en alimentos como las nueces y castañas de Brasil, mientras que la biotina también cumple funciones importantes en la salud capilar.

Componentes estructurales de la piel

El colágeno, proteína esencial para la firmeza de la piel, tiene como fuente directa al tuétano (caracú). Además, su producción puede estimularse con alimentos ricos en aminoácidos, omega 3 y vitamina C.

Por su parte, el ácido hialurónico, asociado a la hidratación cutánea, también puede encontrarse en el tuétano, aunque su síntesis se favorece mediante una dieta rica en vitamina C.

Un proceso clave en el envejecimiento es la glicación, que ocurre cuando los azúcares se unen al colágeno y la elastina, favoreciendo la aparición de arrugas. Para reducir este efecto, se aconseja disminuir el consumo de azúcar y ultraprocesados y priorizar alimentos frescos y preparaciones simples.

10 alimentos aliados para la piel

La especialista destaca una lista de alimentos vinculados al cuidado cutáneo:

Tomate: aporta licopeno, antioxidante cuya biodisponibilidad aumenta con la cocción. Pescados grasos (salmón, sardina, arenque): ricos en omega 3, ayudan a la hidratación y protegen el colágeno. Guayaba: excelente fuente de vitamina C. Astrágalo: planta asociada al mantenimiento de los telómeros. Té verde: contiene EGCG, potente antioxidante. Uva: rica en resveratrol, protector celular. Carnes magras y huevos: aportan aminoácidos clave para formar colágeno. Nueces: fuente de polifenoles antioxidantes. Zanahoria: rica en betacaroteno, precursor de vitamina A. Frutos rojos: contienen antocianinas, con efecto antioxidante.

En conjunto, una alimentación equilibrada y rica en estos nutrientes puede contribuir a mantener la piel hidratada, firme y protegida frente al daño celular.