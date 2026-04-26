Trump cancela misión diplomática a Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió este sábado suspender el viaje de una delegación estadounidense que tenía previsto trasladarse a Pakistán para mantener conversaciones con representantes iraníes, en un nuevo gesto de firmeza en medio de las tensiones bilaterales.

La medida fue confirmada durante una conversación con la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie. Según explicó el mandatario, los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner no realizarán el extenso viaje, al considerar que no resulta conveniente en el actual contexto.

Trump argumentó que no tiene sentido emprender un vuelo de casi 18 horas cuando, a su juicio, Estados Unidos se encuentra en una posición ventajosa frente a Irán. En ese sentido, dejó en claro que la iniciativa de retomar el diálogo debería partir del gobierno iraní.

“Tenemos todo bajo control. Si quieren hablar, pueden comunicarse con nosotros cuando lo deseen”, sostuvo el presidente, descartando la necesidad de nuevas instancias presenciales de negociación.

Consultado posteriormente sobre si esta decisión implicaba una posible escalada del conflicto, Trump negó que se trate de un paso hacia la confrontación directa. En declaraciones al medio Axios, aclaró que esa opción no está siendo considerada en este momento.

Minutos más tarde, el mandatario reforzó su postura a través de su cuenta en la red Truth Social, donde insistió en que el viaje representaba una pérdida de tiempo y cuestionó la situación interna del liderazgo iraní, al que describió como confuso y fragmentado.

Mientras tanto, el canciller iraní, Abbas Araghchi, ya abandonó Islamabad tras mantener reuniones con autoridades locales. De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por EFE, el funcionario continuó su gira internacional con destino a Omán y posteriormente a Rusia, sin haber contemplado encuentros con representantes estadounidenses.

El episodio suma un nuevo capítulo a la compleja relación entre Washington y Teherán, marcada por tensiones persistentes y negociaciones intermitentes.