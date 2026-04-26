Unidos avanza sin sobresaltos en la Legislatura, pero crecen tensiones por reformas clave

La gestión del frente Unidos para Cambiar Santa Fe mantiene un dominio sólido en la Legislatura de Santa Fe, donde la mayoría oficialista ha permitido convertir en ley gran parte de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo sin mayores obstáculos.

Desde el inicio de la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro, el foco estuvo puesto en dotar al gobierno de herramientas para enfrentar la inseguridad y ordenar áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social. Con el correr de los meses, llegaron proyectos más complejos, como la habilitación de la reforma constitucional y la declaración de emergencia previsional, que también lograron aprobación.

En los últimos días, el oficialismo avanzó en dos temas sensibles: la validación del acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la deuda previsional y la modificación del Código Procesal Laboral para reducir la litigiosidad en accidentes de trabajo.

Ambas iniciativas generaron resistencias. En el caso previsional, sectores del peronismo, vinculados al ex gobernador Omar Perotti, plantearon dudas sobre la decisión de postergar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cambio de transferencias comprometidas por Nación.

El acuerdo prevé el envío de fondos durante un año, en un contexto marcado por la caída de recursos nacionales hacia las provincias. Según datos expuestos en el debate, Santa Fe dejó de recibir importantes transferencias no automáticas desde fines de 2023, lo que refuerza la necesidad de financiamiento.

En paralelo, la reforma del Código Procesal Laboral abrió un frente de discusión con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Algunos de sus integrantes expresaron dudas sobre la efectividad de los cambios para reducir la litigiosidad, aunque aceptaron evaluar su impacto en los próximos meses.

El debate incluyó comparaciones con experiencias de otras provincias como Córdoba y Mendoza, y puso sobre la mesa interrogantes sobre la necesidad de más jueces, peritos o cambios en los procedimientos judiciales.

A su vez, comienza a tomar forma otra discusión relevante: la reforma del fuero contencioso administrativo y la posible creación de un Colegio de Jueces, iniciativas que ya están en tratamiento legislativo y que también generan اختلاف de criterios dentro del propio Poder Judicial.

En el horizonte aparece además el debate por una nueva ley electoral provincial, destinada a ordenar un sistema actualmente disperso en múltiples normas. Sin embargo, las diferencias internas dentro del oficialismo —especialmente en el radicalismo— demoran definiciones.

El escenario se complejiza con el impulso del gobierno nacional de Javier Milei a una reforma electoral de alcance más amplio, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento partidario. La evolución de esa discusión podría influir en los tiempos del debate santafesino.

Con una agenda cargada y tensiones en aumento, Unidos sostiene su capacidad legislativa, pero enfrenta desafíos crecientes en temas estructurales que marcarán el rumbo político e institucional de la provincia en los próximos años.