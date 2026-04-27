Pullaro firme hacia 2027, pero Unidos enfrenta tensiones internas y un tablero abierto

La coalición oficialista en Santa Fe avanza con una certeza clara de cara a 2027: el gobernador Maximiliano Pullaro buscará la reelección. Sin embargo, detrás de esa definición, el frente Unidos exhibe señales de desorden y varias incógnitas que comienzan a marcar el pulso político del espacio.

Dentro del entorno más cercano al mandatario sostienen que hoy no hay rivales que logren disputarle centralidad. Consideran que, más allá de algunos movimientos incipientes, ni el peronismo ni La Libertad Avanza aparecen como amenazas concretas en el escenario actual. Aun así, otras voces dentro de la coalición advierten que el camino electoral no será sencillo, especialmente por el impacto que pueden tener ciertas medidas del gobierno provincial, en particular las vinculadas al empleo público.

Pullaro se mantiene como el eje ordenador del oficialismo: concentra liderazgo, nivel de conocimiento y proyección nacional. Para Unidos, representa tanto el presente como el horizonte. Pero esa centralidad también abre interrogantes sobre el futuro del espacio más allá de su figura.

En paralelo, los partidos que integran la coalición atraviesan sus propios procesos internos. La Unión Cívica Radical y el Partido Socialista buscan cerrar filas con listas de consenso que eviten disputas internas y proyecten orden hacia el año electoral. Sin embargo, ese objetivo convive con tensiones que, en algunos casos, salen a la superficie.

Uno de los focos de conflicto más visibles fue el enfrentamiento entre el senador Felipe Michlig y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico. La reciente renuncia de este último a su banca legislativa, obtenida en 2023, sumó un nuevo capítulo a una disputa que lleva años. Aunque formalmente el gesto podría interpretarse como un cierre, en el oficialismo persisten dudas sobre si realmente marca el final del conflicto.

La tensión entre ambos dirigentes trasciende lo partidario y repercute en toda la estructura de Unidos. Por su peso político, cada movimiento impacta en el equilibrio interno de la coalición y alimenta la percepción de fragmentación.

A este escenario se suma otro punto crítico: Rosario. La ciudad aparece como un territorio en disputa con múltiples aspirantes a la intendencia. Entre ellos, el dirigente nacional Federico Angelini comenzó a activar su armado, mientras que el actual intendente Pablo Javkin no descarta buscar un nuevo mandato y, al mismo tiempo, mantiene distancia con sectores libertarios. En ese marco, también surgen otras figuras como Cristian Cunha, que impulsan movimientos propios dentro del espacio.

La pregunta que sobrevuela es quién logrará ordenar ese escenario: si el propio Pullaro, Javkin o una construcción compartida. La proliferación de candidaturas, lejos de clarificar, suma incertidumbre a la estrategia electoral del oficialismo.

Mientras tanto, en la capital provincial también hay interrogantes abiertos. El futuro político del intendente Juan Pablo Poletti aún no está definido y su eventual candidatura a la reelección aparece como otra pieza clave en el armado.

Con un liderazgo consolidado pero múltiples frentes abiertos, Unidos se encamina hacia el próximo turno electoral con una mezcla de certezas y tensiones. La figura de Pullaro ordena, pero el resto del tablero todavía está en plena construcción.