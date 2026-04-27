Rafaela: en un caso que ya era de dominio público, la Justicia dictó la prisión preventiva sin plazo para el comerciante acusado

Con una ciudad que desde hace semanas venía hablando del tema, la novedad no fue la denuncia en sí, sino el paso judicial que terminó de encuadrar el caso: este sábado se realizó la audiencia de medidas cautelares y la Justicia resolvió dictar la prisión preventiva sin plazo para E.N.T., el comerciante de 57 años acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una de sus hijas adoptivas.

La audiencia tuvo lugar en los tribunales locales y estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Lema, quien expuso durante más de una hora los elementos reunidos en la investigación. Tras escuchar a las partes, el juez Javier Bottero resolvió que el imputado continúe detenido mientras avanza la causa.

El acusado siguió la audiencia desde la Alcaidía de San Javier, donde permanece alojado.

Un caso ya instalado en la ciudad

En Rafaela, el caso no irrumpió de manera sorpresiva. Por el contrario, ya formaba parte de las conversaciones cotidianas, aunque sin confirmaciones oficiales hasta esta instancia. La audiencia de este sábado vino a ordenar judicialmente una situación que, en los hechos, ya tenía fuerte repercusión social.

Incluso la defensa, integrada por Germán Verna y Carlos Farías Demaldé, no objetó en esta etapa inicial la existencia de elementos que vinculan al imputado con los hechos investigados.

La decisión judicial

El eje de la audiencia estuvo puesto en los llamados riesgos procesales: la posibilidad de fuga, de entorpecer la investigación o de influir sobre testigos. En ese marco, la fiscalía sostuvo que existen condiciones objetivas que justifican la medida más gravosa.

La querella, representada por la exjueza Cristina Fortunato, también respaldó ese planteo, señalando que los riesgos están suficientemente acreditados.

El juez Bottero coincidió con esa evaluación y remarcó, entre otros puntos, la capacidad económica del imputado, su patrimonio y sus condiciones personales, factores que —según entendió— incrementan el riesgo de fuga o de interferencia en el proceso.

Un expediente que sigue en marcha

Con la prisión preventiva ya dictada, el caso entra ahora en una nueva etapa investigativa. Si bien la audiencia marcó un hito clave, el expediente continúa en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se sigan incorporando pruebas y testimonios.

En una ciudad donde el tema ya estaba instalado, la resolución judicial no hizo más que confirmar la gravedad de un caso que sigue generando impacto y atención.