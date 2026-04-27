Pullaro enfuereció: "no hay pozos, hay cráteres"

El anuncio que semanas atrás realizó Luis “Toto” Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde aseguró que la Nación transferiría a Santa Fe la estratégica ruta A012, despertó expectativas tanto en el sector agroexportador como en el gobierno provincial. Sin embargo, el compromiso quedó en palabras y nunca avanzó en lo concreto.

La situación de los caminos es crítica. El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, lleva más de dos años insistiendo ante el gobierno nacional para que ceda la administración de estas trazas. La falta de respuestas no solo generó malestar, sino que terminó por tensar al máximo la relación con la Casa Rosada.

La A012 no es un corredor cualquiera: funciona como el anillo logístico que une el complejo industrial del Gran Rosario con los puertos por donde sale la mayor parte de las exportaciones argentinas. En plena cosecha, miles de camiones la transitan a diario. Pero la paralización de la obra pública desde la llegada de Javier Milei agravó el deterioro y dejó a la infraestructura al borde del colapso.

En ese contexto, la promesa de Caputo fue interpretada con cautela, aunque también como un guiño político hacia el gobernador Maximiliano Pullaro, quien reclama el control de la traza para intervenir de inmediato. No obstante, el traspaso nunca se oficializó y el conflicto fue escalando.

Este viernes, durante el tradicional remate del primer lote de soja en la Bolsa rosarina, Pullaro elevó el tono de sus críticas contra la Nación. “No hay pozos, hay cráteres”, lanzó, graficando el estado de las rutas. Y fue más allá: “Si nos hacemos cargo de las rutas nacionales es porque los santafesinos lo necesitan y el Estado Nacional no se quiere hacer cargo”, sostuvo, cuestionando además que el gobierno central recaude retenciones sin reinvertir en infraestructura clave para el campo.

El trasfondo político aparece como una posible explicación del estancamiento. En medio de un escenario electoral que empieza a tomar temperatura, emisarios nacionales habrían explorado acuerdos con la provincia que incluían concesiones políticas a cambio de respaldo legislativo. Esa estrategia, impulsada por Caputo, buscaba evitar futuros reveses en las urnas, pero generó cortocircuitos internos y el propio Milei habría rechazado el esquema.

Así, la A012 quedó atrapada en una disputa mayor, donde se entrecruzan intereses económicos, urgencias productivas y especulación política.

En ese marco, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, optó por un mensaje más diplomático, aunque no menos claro: “Cuando las instituciones trabajan juntas, las cosas empiezan a suceder”, afirmó, en una señal implícita hacia la falta de coordinación y ejecución entre los distintos niveles del Estado.