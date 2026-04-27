Calles intransitables en Rafaela: “lo que vemos hoy es el resultado de años de abandono”

Por Carlos Zimerman

Transitar por las calles de Rafaela ya no es una rutina cotidiana: es una experiencia frustrante y, en muchos casos, peligrosa. Pozos profundos, asfaltos quebrados y sectores directamente intransitables configuran una postal urbana que se repite en cada barrio. La ciudad está rota, y el malestar vecinal crece al ritmo del deterioro.

Pero hay algo que debe quedar claro: este no es un problema exclusivo del actual intendente Leonardo Viotti. La crisis vial que hoy asfixia a la ciudad es, en gran parte, una pesada herencia de la gestión de Luis Castellano, quien durante 12 años condujo los destinos locales sin lograr sostener un esquema de mantenimiento acorde al crecimiento urbano. Lo que quedó es evidente: una red de calles colapsada.

“Lo que vemos hoy no nació de un día para el otro, es el resultado de años de abandono”, repiten vecinos y referentes barriales que ya no distinguen entre gestiones, pero sí señalan responsabilidades acumuladas.

Ahora bien, el presente tampoco ofrece respuestas claras. Leonardo Viotti parece moverse en un terreno de indefinición. Entre anuncios de un ambicioso —y costoso— plan de pavimentación, la urgencia diaria queda relegada. Las calles que ya existen, las que los vecinos usan todos los días, siguen destruidas.

“No se puede hablar de nuevas obras cuando lo básico está completamente deteriorado”, advierten con enojo quienes deben sortear baches a diario para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.

La contradicción es cada vez más evidente: mientras se proyecta asfaltar nuevas cuadras, la infraestructura actual se desmorona sin mantenimiento efectivo. No alcanza con planificar a futuro si el presente es directamente intransitable.

“Esto no es solo herencia, también es falta de reacción”, señalan voces críticas que empiezan a poner el foco en la gestión actual.

La realidad es incómoda para todos. Luis Castellano dejó una ciudad deteriorada. Leonardo Viotti aún no logra encaminar una solución concreta. Y en el medio, los vecinos de Rafaela siguen pagando el costo de años de desidia y de una gestión que, hasta ahora, no logra salir del limbo.