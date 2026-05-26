Fallo en Tucumán: responsabilizan a un empleador por incumplir retenciones de cuota alimentaria

El Juzgado de Familia N° 1 de Monteros dictó una sentencia de fuerte impacto en materia de derecho de familia al responsabilizar solidariamente al titular de una empresa por el incumplimiento de una orden judicial vinculada al pago de alimentos. La decisión recayó sobre el empleador de un trabajador deudor, quien debía retener y depositar el 30% de los haberes en concepto de cuota alimentaria.

El fallo, firmado por la jueza Mariana Josefina Rey Galindo, determinó que la empresa incumplió de manera reiterada con la obligación de actuar como agente de retención, pese a haber sido notificada en múltiples oportunidades. Según consta en el expediente, incluso se diligenció una cédula personal recibida en febrero de 2026, sin que se registrara posteriormente ningún depósito en la cuenta judicial correspondiente.

La magistrada sostuvo que el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina establece con claridad la responsabilidad solidaria del empleador en estos casos. En ese sentido, remarcó que no se trata de una facultad opcional, sino de una obligación legal cuyo incumplimiento genera consecuencias directas. Bajo esta interpretación, el empleador pasa a ser deudor junto con el progenitor obligado, habilitando al acreedor a exigirle el pago íntegro de la deuda.

En los fundamentos del fallo, la jueza destacó que en materia alimentaria la tutela judicial efectiva no se limita a la conducta del progenitor, sino que también alcanza a terceros que, por su rol, deben garantizar el cumplimiento de la decisión judicial. De este modo, la omisión del empleador fue considerada una interferencia concreta en el acceso a un derecho fundamental de los niños involucrados.

La resolución judicial también avanzó con una serie de medidas de aseguramiento orientadas a garantizar el cobro de la deuda. Entre ellas, se dispuso el embargo preventivo del 20% de las cuentas bancarias de la empresa hasta cubrir el monto adeudado, así como la inhabilitación de la clave fiscal ante la Administración de Recursos y Control Aduanero por un plazo inicial de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga.

Asimismo, el fallo ordenó la suspensión provisoria de permisos de circulación, licencias comerciales y habilitaciones vinculadas a la actividad de la firma, incluyendo aquellas otorgadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Estas medidas buscan ejercer presión sobre la empresa para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

En su análisis, la jueza consideró que la conducta del empleador excede una simple negligencia administrativa y constituye una afectación sostenida de un derecho esencial. La sentencia refuerza así el criterio de que las obligaciones alimentarias tienen una protección reforzada en el orden jurídico, y que todos los actores involucrados en su cumplimiento deben responder de manera efectiva.