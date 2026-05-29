Confirman el beneficio de litigar sin gastos y amplían su alcance más allá de la indigencia

La Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata confirmó el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos en un proceso vinculado al cuidado personal de hijos, al considerar que no se requiere una situación de indigencia para acceder a esta franquicia, sino la acreditación de insuficiencia de recursos.

El pronunciamiento fue dictado por los jueces Alejandro Luis Maggi y Juan Manuel Hitters, quienes ratificaron la decisión adoptada en primera instancia. El caso se originó a partir de la apelación presentada contra la resolución que había concedido el beneficio a la actora, bajo el argumento de que no había demostrado una carencia económica suficiente.

El recurrente sostuvo que la solicitante contaba con bienes, entre ellos un vehículo automotor, y cuestionó la falta de producción de prueba testimonial destinada a acreditar su situación patrimonial. Asimismo, planteó que el beneficio debía interpretarse de manera restrictiva, por tratarse de un instituto de carácter excepcional.

Sin embargo, el tribunal rechazó esos argumentos y reafirmó un criterio amplio en la interpretación del instituto. En ese sentido, los magistrados destacaron que el beneficio de litigar sin gastos, regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, no está reservado únicamente a personas en situación de pobreza extrema, sino también a quienes no pueden afrontar los costos del proceso sin comprometer su subsistencia o la de su grupo familiar.

En los fundamentos del fallo, se subrayó que el acceso a la justicia no debe implicar una afectación sustancial en las condiciones de vida del justiciable. Bajo esta premisa, se sostuvo que corresponde a los jueces analizar en cada caso concreto las circunstancias económicas, sociales y culturales de quien solicita el beneficio, valorando la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica.

El tribunal también enfatizó que la existencia de ciertos bienes no resulta, por sí sola, un impedimento para la concesión de la franquicia. En particular, señaló que la posesión de un vehículo no excluye automáticamente el acceso al beneficio si los ingresos del solicitante apenas alcanzan para sostener un nivel de vida digno.

En esa línea, los jueces concluyeron que no se habían aportado elementos suficientes para desvirtuar la evaluación realizada en la instancia anterior. Por el contrario, consideraron que la prueba reunida permitía acreditar que la actora no contaba con recursos suficientes para afrontar los gastos del litigio sin afectar su economía familiar.

La decisión refuerza así una interpretación garantista del beneficio de litigar sin gastos, orientada a asegurar el acceso efectivo a la justicia, especialmente en procesos sensibles como los vinculados a relaciones familiares.