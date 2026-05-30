Ordenan embargar un vehículo por deuda alimentaria superior a $7 millones

El Juzgado de Familia de Bariloche dispuso el embargo preventivo de un automóvil perteneciente a un progenitor deudor, con el objetivo de garantizar el cobro de una deuda alimentaria que supera los 7,2 millones de pesos. La medida recayó sobre un Volkswagen CrossFox modelo 2009 registrado a nombre del demandado, en el marco de un proceso de ejecución iniciado tras reiterados incumplimientos.

El expediente se originó a partir de un acuerdo homologado judicialmente que fijaba las cuotas alimentarias correspondientes. Ante la falta de pago sostenida, la Unidad Procesal de Familia procedió a liquidar las sumas adeudadas y dictó una sentencia monitoria, habilitando de manera inmediata la etapa de ejecución forzada.

En ese contexto, la magistrada interviniente ordenó el embargo del vehículo como medida cautelar destinada a asegurar el eventual cobro del crédito. Asimismo, dispuso la apertura de una cuenta judicial específica para canalizar los fondos que se obtengan en el marco del proceso, con el fin de resguardar el destino alimentario de las sumas reclamadas.

La resolución también otorgó al deudor un plazo de cinco días para cumplir voluntariamente con la obligación o, en su defecto, presentar las defensas procesales que estime pertinentes. En caso de no mediar pago ni oposición válida dentro del término fijado, el tribunal continuará con las medidas de ejecución hasta cubrir la totalidad del monto adeudado.

El fallo se inscribe dentro del régimen procesal vigente en la provincia de Río Negro, que contempla la posibilidad de dictar sentencias monitorias en supuestos de deudas líquidas y exigibles. Este mecanismo permite agilizar los procesos judiciales, habilitando la adopción de medidas cautelares sobre bienes registrables —como vehículos o cuentas bancarias— sin necesidad de un trámite ordinario prolongado.

En materia alimentaria, los tribunales suelen aplicar criterios de máxima protección, dado que los créditos derivados de estas obligaciones están directamente vinculados con la subsistencia y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la jurisprudencia reconoce su carácter prioritario frente a otras deudas, lo que justifica la adopción de medidas rápidas y efectivas para garantizar su cumplimiento.

La decisión adoptada en este caso refleja ese enfoque, al disponer herramientas procesales destinadas a asegurar el cobro en un plazo razonable. De este modo, el tribunal busca evitar que la prolongación del incumplimiento afecte derechos fundamentales de los beneficiarios de la prestación alimentaria.