Revocan la adoptabilidad de dos niños y ordenan su restitución al padre

La Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora revocó una sentencia de primera instancia que había declarado a dos niños en situación de adoptabilidad y dispuso su restitución al progenitor, al considerar que no se configuraban los extremos legales necesarios para una medida de tal gravedad.

El fallo fue dictado por los jueces Sergio Hernán Altieri y Rosa María Caram, quienes analizaron la apelación presentada por el padre contra la resolución del Juzgado de Familia N° 2 de Lomas de Zamora. En su voto, Altieri —al que adhirió Caram— recordó que la declaración judicial de adoptabilidad constituye una instancia excepcional dentro del sistema de protección de derechos y solo procede ante los supuestos taxativamente previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

En ese marco, el tribunal examinó las actuaciones a la luz de la Ley 13.298 de la Provincia de Buenos Aires, que regula las medidas de abrigo y exige la acreditación de una situación de peligro real o potencial derivada de un ejercicio inadecuado de la responsabilidad parental. Asimismo, subrayó la vigencia del principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional.

Los magistrados destacaron que la separación de los niños de su núcleo familiar debe ser una medida de última ratio, reservada para aquellos casos en los que existan razones determinantes que así lo justifiquen. En esa línea, también citaron estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desaconsejan el uso de presunciones o estereotipos sobre las capacidades parentales.

Durante el proceso, se incorporaron diversos informes técnicos con conclusiones dispares. Algunos señalaron dificultades en el posicionamiento subjetivo del padre y la necesidad de acompañamiento terapéutico, mientras que otros descartaron la existencia de patologías psiquiátricas inhabilitantes y valoraron positivamente sus condiciones materiales de vida.

Ante esa divergencia, la Cámara ordenó una medida para mejor proveer, que incluyó la elaboración de nuevos informes psicológicos y socioambientales por parte de un equipo técnico independiente. De esas evaluaciones surgió que, si bien persistían ciertas limitaciones, no existían indicadores que impidieran el ejercicio de la responsabilidad parental.

En los fundamentos, el tribunal sostuvo que no se acreditó la existencia de un daño actual ni de un riesgo cierto que justificara la ruptura definitiva del vínculo paterno-filial. Por el contrario, valoró los esfuerzos realizados por el progenitor para mejorar sus condiciones personales y satisfacer las necesidades afectivas y materiales de sus hijos.

En consecuencia, la Cámara resolvió revocar la declaración de adoptabilidad y ordenar la restitución de los niños a su padre. Asimismo, dispuso que el juzgado de origen supervise el proceso de revinculación durante seis meses mediante informes mensuales, con intervención de equipos interdisciplinarios, a fin de garantizar el acompañamiento y resguardo del grupo familiar.