Ordenan a una madre cesar la difusión de imágenes de su hija por “sharenting”

El Juzgado de Familia de Gestión Asociada de Las Heras dispuso una medida urgente que prohíbe a una progenitora publicar o difundir imágenes de su hija adolescente en entornos digitales, al considerar acreditada una vulneración a derechos personalísimos en el marco de prácticas conocidas como “sharenting”.

La resolución fue dictada por la jueza Carina Viviana Santillán en el expediente iniciado por la propia adolescente, quien actuó con patrocinio letrado y promovió una acción autosatisfactiva para frenar la exposición de su imagen en redes sociales y servicios de mensajería.

Según surge de la causa, la joven denunció que su madre difundía de manera reiterada fotografías, videos y otros contenidos en los que aparecía, lo que —según planteó— afectaba su derecho a la intimidad, integridad y dignidad. Asimismo, vinculó esas publicaciones con episodios de hostigamiento en el ámbito escolar, lo que reforzó la urgencia de la intervención judicial.

Al analizar la procedencia de la vía elegida, la magistrada recordó que las medidas autosatisfactivas constituyen procesos urgentes que requieren una respuesta inmediata, sin admitir dilaciones. En ese sentido, destacó que el derecho a la propia imagen reviste carácter personalísimo y no exige prueba adicional para su protección.

Uno de los ejes centrales del fallo fue la configuración del peligro en la demora en el entorno digital. La jueza advirtió que la dinámica de las redes sociales permite la rápida viralización de contenidos, lo que puede agravar de manera exponencial los daños cuando se encuentran en juego derechos de niñas, niños y adolescentes.

En los fundamentos, la sentencia también incorporó una mirada doctrinaria sobre el fenómeno del “sharenting”, al señalar que puede constituir una forma de violencia digital y simbólica. En particular, subrayó que este tipo de prácticas puede vulnerar derechos vinculados a la identidad, el honor y la imagen, además de generar una huella digital permanente de difícil control posterior.

Con base en estos argumentos y en consonancia con la opinión del Ministerio Pupilar, el tribunal resolvió hacer lugar a la medida con carácter cautelar, urgente e inmediato. En consecuencia, ordenó a la demandada abstenerse de publicar o difundir cualquier tipo de contenido que involucre a la adolescente, así como eliminar de forma inmediata todo material previamente difundido en el que se la identifique.

El fallo enfatizó que la restricción impuesta no configura una limitación ilegítima a la libertad de expresión, sino que constituye una medida razonable y proporcional orientada a proteger derechos fundamentales.

Finalmente, la decisión adquiere relevancia adicional por la actuación directa de la adolescente como parte actora, en ejercicio de su autonomía progresiva. Este aspecto refuerza el reconocimiento de la capacidad de los menores para promover acciones judiciales en defensa de sus derechos, especialmente en contextos vinculados a la identidad y la exposición digital.