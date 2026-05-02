Entre la escenificación y el silencio: un oficialismo que se repliega sobre sí mismo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina ofrece, cada tanto, escenas que pretenden ser épicas pero terminan revelando otra cosa: la distancia entre el relato y la realidad. La reciente presentación del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados fue, en ese sentido, un caso paradigmático. Lo que se anunció como una demostración de fortaleza terminó siendo, más bien, un ejercicio de repliegue cuidadosamente administrado.

La previa había sido ruidosa. Mensajes en redes, gestos de respaldo explícito y una estética diseñada para construir una narrativa de combate. Sin embargo, el recinto mostró otra dinámica. No hubo clímax ni desborde. Tampoco una ofensiva que alterara el curso de los acontecimientos. El funcionario habló, pero eludió sistemáticamente las preguntas que desde hace semanas orbitan sobre su figura. Y ese silencio, más que cualquier discurso, se convirtió en el dato político central.

La oposición, por su parte, eligió una estrategia menos estridente de lo habitual. Insistió, repitió, presionó sobre los mismos puntos, pero sin caer en el exceso que muchas veces termina diluyendo el impacto. No consiguió respuestas, pero dejó instalada una incomodidad que el oficialismo no logró disipar. La única definición concreta fue una negativa: no habrá renuncia. Una frase breve, pero cargada de implicancias en un contexto donde las dudas siguen acumulándose.

En paralelo, la escenificación del respaldo presidencial alcanzó niveles poco frecuentes. La presencia del gabinete en pleno, la construcción visual de unidad y la apelación a símbolos de fortaleza buscaron consolidar una idea de cohesión interna. Sin embargo, ese despliegue pareció dirigido más a reafirmar convicciones propias que a persuadir a un público más amplio. En política, cuando la puesta en escena se vuelve demasiado evidente, suele ser porque hay algo que necesita ser compensado.

El comportamiento del presidente Javier Milei durante la jornada aportó otro elemento de tensión. Sus descalificaciones hacia el periodismo, repetidas en distintos momentos del día, contrastaron con versiones que desde el propio oficialismo anticipaban una etapa de mayor apertura comunicacional. Esa contradicción no es menor. La relación con la prensa no es un detalle accesorio, sino un componente central del funcionamiento institucional.

A esto se suma una paradoja difícil de soslayar. Mientras se habla de recuperar la agenda y retomar la iniciativa política, el foco sigue atrapado en un caso que no encuentra resolución. El intento de darlo por cerrado desde el discurso oficial no alcanza cuando las preguntas siguen sin respuesta. En ese terreno, el tiempo no juega a favor de quien decide callar.

El Congreso, mientras tanto, ofrece un escenario más complejo de lo que sugieren los gestos de alineamiento. Los aliados circunstanciales del oficialismo optaron por el silencio en los momentos más delicados, pero no dejaron de introducir sus propias demandas. Gobernadores preocupados por la caída de recursos, legisladores atentos a problemas concretos en sus distritos y una agenda económica que empieza a mostrar señales de desgaste configuran un cuadro menos homogéneo de lo que se intenta mostrar.

La actividad legislativa, además, enfrenta obstáculos que van más allá de este episodio. Proyectos clave encuentran resistencias incluso entre sectores que, en otros momentos, acompañaron al Gobierno. La discusión sobre reformas estructurales, la tensión en torno a iniciativas sensibles y el creciente protagonismo de demandas sectoriales anticipan un camino sinuoso.

En ese contexto, el episodio en Diputados dejó una señal que trasciende lo inmediato. No se trató solo de una exposición sin respuestas, sino de una muestra de los límites de una estrategia política basada en la confrontación permanente y la centralización del discurso. Cuando el conflicto se convierte en método, corre el riesgo de perder eficacia como herramienta.

La Justicia aparece ahora como el ámbito donde podrían definirse aspectos centrales del caso. La intervención del fiscal Gerardo Pollicita y las medidas de prueba en curso abren una etapa distinta, con tiempos y lógicas propias. Pero incluso en ese terreno, el impacto político será inevitable. Lo que ocurra en los tribunales tendrá consecuencias en el Congreso y, eventualmente, en la percepción pública.

El oficialismo enfrenta, entonces, un desafío doble. Por un lado, sostener la cohesión interna frente a un tema que erosiona su discurso. Por otro, reconstruir una agenda que le permita salir del encierro político en el que parece haberse colocado. No es una tarea sencilla. Requiere algo más que gestos de respaldo y escenificaciones de fortaleza.

La política, en definitiva, no se define solo por lo que se muestra, sino por lo que se explica. Y en ese punto, la jornada en Diputados dejó más interrogantes que certezas. El Gobierno eligió resistir. Habrá que ver si esa resistencia alcanza para sostener algo más que una posición momentánea.