La Cámara Federal de La Plata atribuyó las costas al Estado por mora administrativa en un trámite migratorio

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata resolvió modificar el criterio de imposición de costas en un proceso de amparo por mora administrativa, al considerar que la conducta de la Dirección Nacional de Migraciones resultó determinante en la judicialización del caso. En consecuencia, dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por la demandada en ambas instancias.

El expediente se originó a partir de una acción promovida por un particular que solicitaba la emisión de un Certificado de Radicación, trámite iniciado el 3 de julio de 2020 a través de la plataforma de Trámites a Distancia. Según surge de las actuaciones, la administración no brindó respuesta durante un período prolongado, lo que motivó la presentación de un pronto despacho en diciembre de ese mismo año, también sin resultados.

Ante la persistencia del silencio administrativo, el actor promovió la acción judicial en marzo de 2022. Durante el desarrollo del proceso, la Dirección Nacional de Migraciones finalmente emitió el certificado requerido, lo que llevó al juez de primera instancia a declarar abstracta la cuestión y a imponer las costas en el orden causado.

Sin embargo, la parte actora apeló esa decisión al considerar que la demora estatal había sido la causa directa de la intervención judicial. Al revisar el caso, el tribunal de alzada analizó el principio general en materia de costas, que establece su imposición al vencido conforme al criterio objetivo de la derrota, aunque admitió que dicho principio puede ceder ante circunstancias excepcionales.

En ese marco, los jueces valoraron especialmente la prolongada inactividad administrativa. Señalaron que, desde la primera actuación registrada en julio de 2020, no se evidenciaron avances sustanciales en el expediente hasta el inicio del proceso judicial, casi dos años después. Además, destacaron que la resolución del trámite se produjo con posterioridad a la promoción del amparo, lo que evidenció la incidencia directa de la vía judicial en la obtención de una respuesta.

El tribunal también descartó que la demora pudiera justificarse en restricciones derivadas de la pandemia o en cuestiones organizativas internas. En ese sentido, enfatizó que la mora administrativa no puede ampararse en deficiencias estructurales del Estado, y recordó que los órganos administrativos tienen la obligación de resolver en tiempo oportuno conforme al principio de obligatoriedad de la competencia.

Finalmente, concluyó que la conducta de la demandada generó las condiciones que llevaron al actor a recurrir a la justicia. Por ello, consideró que correspondía apartarse del criterio adoptado en la instancia anterior e imponer las costas a la Dirección Nacional de Migraciones, al entender que, de haber actuado diligentemente, el proceso judicial no habría sido necesario.