La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal frenó una contratación directa del Ministerio de Salud por implantes anticonceptivos

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso la suspensión cautelar de una contratación directa impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación para la adquisición de implantes anticonceptivos subdérmicos de acción prolongada reversible, al advertir posibles irregularidades en la decisión administrativa.

La medida fue adoptada a partir de una acción promovida por Bayer S.A., que cuestionó la exclusión de su producto del proceso de compra estatal. En su presentación, la firma sostuvo que su implante Jadelle, compuesto por dos varillas con levonorgestrel, constituye un sustituto terapéutico equivalente al Implanon NXT, de una sola varilla con etonogestrel, comercializado por otra compañía. A fin de respaldar su planteo, aportó documentación oficial que daría cuenta de dicha equivalencia.

Según argumentó la empresa, la decisión del Ministerio de Salud de avanzar con una contratación directa, sin convocar a una licitación pública, la dejó fuera del principal canal de comercialización de este tipo de insumos, lo que —afirmó— le ocasiona un perjuicio de difícil reparación ulterior.

Al analizar el caso, el tribunal evaluó que existen elementos suficientes para poner en duda la validez de la motivación del acto administrativo. En particular, los jueces señalaron la presencia de “indicios serios y graves” que cuestionan la razonabilidad de haber descartado el procedimiento competitivo, que constituye la regla general en materia de contrataciones públicas.

En esa línea, la Cámara destacó que la eventual incorporación de ambos productos al sistema público no solo ampliaría la oferta disponible, sino que también podría favorecer el acceso a métodos anticonceptivos, en concordancia con el interés general comprometido en políticas de salud reproductiva.

Por su parte, el Ministerio de Salud defendió su decisión al sostener que no existen productos farmacológicamente idénticos y que las diferencias en el procedimiento de colocación, sumadas a la experiencia acumulada en el uso de implantes de una sola varilla, justificaban la elección adoptada. Asimismo, invocó la necesidad de capacitaciones específicas para el uso de métodos alternativos.

Sin embargo, el tribunal relativizó estos argumentos al advertir que la propia administración había incorporado el método alternativo en documentos técnicos y había capacitado previamente a profesionales en su utilización. En ese contexto, consideró insuficiente la invocación de una supuesta “resistencia al cambio” como fundamento para excluir un producto potencialmente equivalente.

A partir de estos elementos, la Cámara ordenó suspender la contratación y requirió al Estado que justifique de manera adecuada el apartamiento del régimen general de licitación pública, reafirmando el carácter excepcional de las contrataciones directas dentro del sistema jurídico administrativo.