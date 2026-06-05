Astreintes contra el Estado por incumplir una sentencia previsional

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la aplicación de astreintes al Estado Nacional ante el incumplimiento de una sentencia firme dictada en un reclamo previsional, en un caso donde la demora en la ejecución obligó a reforzar el mandato judicial mediante sanciones conminatorias.

La decisión se adoptó en el marco de una causa iniciada por un ex agente que había obtenido un pronunciamiento favorable, posteriormente ratificado en instancia de alzada. Sin embargo, pese a la firmeza del fallo, la administración no cumplió con una de las obligaciones centrales: la confección de la planilla de liquidación de los haberes reconocidos.

Frente a esa inacción, el juez de primera instancia dispuso hacer efectivo el apercibimiento previamente fijado e impuso una multa diaria de $20.000. Contra esa resolución, el Ejército Argentino interpuso recurso de apelación, en el que cuestionó tanto su responsabilidad en la ejecución como la proporcionalidad de la sanción. En particular, sostuvo que la obligación correspondía a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, intentando deslindar su intervención directa en el cumplimiento.

Al analizar el planteo, el tribunal rechazó la falta de legitimación pasiva invocada. Señaló que el Ejército Argentino había sido el único demandado en el proceso y que sobre ese organismo recayó la sentencia definitiva, lo que lo obliga a adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento. Asimismo, destacó que tanto ese organismo como la Caja interviniente poseen aptitud e injerencia en la ejecución de la obligación, por lo que deben responder de manera solidaria.

En cuanto al fondo de la cuestión, la Cámara abordó la naturaleza jurídica de las astreintes y su aplicabilidad frente al Estado. Recordó que se trata de sanciones de carácter procesal, previstas en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo objetivo es compeler al cumplimiento de una orden judicial.

Los jueces subrayaron que este tipo de medidas no constituyen una sanción punitiva, sino un mecanismo de presión destinado a vencer la resistencia del obligado. En esa línea, afirmaron que su cuantía debe graduarse en función de la conducta del incumplidor, de modo de resultar eficaz para lograr el acatamiento.

Si bien reconocieron que se trata de una herramienta de aplicación excepcional, precisaron que dicha excepcionalidad no excluye su utilización contra el Estado. Por el contrario, remarcaron que su procedencia debe evaluarse en función de las circunstancias concretas del caso, particularmente cuando se verifica una conducta renuente al cumplimiento de una sentencia firme.

Con estos fundamentos, la Cámara resolvió confirmar la sanción impuesta, reafirmando la obligación de los organismos estatales de ejecutar en tiempo y forma las decisiones judiciales.