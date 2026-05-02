Reabre la sala de prensa de Casa Rosada tras una semana de cierre y persisten las tensiones con el periodismo

La sala de prensa de Casa Rosada reabre tras un cierre inédito desde 1983

El acceso volverá con restricciones y sectores delimitados para los periodistas

El Gobierno anunció una conferencia de Manuel Adorni sin confirmar si habrá preguntas

El cierre se produjo tras una denuncia por una filmación no autorizada

Javier Milei mantuvo un tono confrontativo hacia el periodismo en los últimos días

Persisten dudas sobre si la reapertura implica una normalización del vínculo con la prensa

Luego de una semana de cierre inédito desde el retorno democrático en 1983, los periodistas acreditados podrán volver a ingresar a la sala de prensa de la Casa Rosada. La reapertura, prevista para este lunes, llega acompañada de nuevas condiciones de acceso y en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación.

La decisión de habilitar nuevamente el ingreso se da tras un episodio que generó amplio rechazo en el ámbito periodístico. Durante los días en que la sala permaneció cerrada, el acceso de los acreditados fue restringido de manera total, lo que encendió alarmas en torno al ejercicio de la labor informativa en la sede del Poder Ejecutivo. El retorno a la actividad no implica, sin embargo, una normalización plena: según trascendió, habrá sectores delimitados dentro del edificio y limitaciones en la circulación.

En paralelo, el Gobierno anunció una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para la mañana del mismo día. No obstante, aún no se precisó si los periodistas podrán formular preguntas ni bajo qué modalidad se organizará esa instancia, un punto que genera incertidumbre en el ámbito profesional.

El cierre de la sala fue dispuesto por el presidente Javier Milei tras una denuncia de la Casa Militar, organismo encargado de la seguridad presidencial. Según la versión oficial, el detonante fue la detección de una filmación no autorizada atribuida a un equipo periodístico dentro de la sede gubernamental. A partir de ese hecho, se adoptaron medidas que incluyeron la restricción del acceso y la revisión de los mecanismos de acreditación.

Desde el Ejecutivo se argumentó que la decisión respondió a motivos de seguridad. Funcionarios señalaron que se trató de una acción preventiva ante una presunta irregularidad, aunque no se brindaron detalles precisos sobre la duración de la medida en el momento de su implementación. La falta de información oficial contribuyó a profundizar el malestar entre los trabajadores de prensa.

El episodio se inscribe en una relación cada vez más conflictiva entre el Gobierno y los medios. En los últimos días, el presidente Milei mantuvo un tono confrontativo en sus intervenciones públicas, con críticas directas hacia el periodismo. Sus declaraciones incluyeron cuestionamientos generalizados a la credibilidad de los medios y a la labor de los periodistas, lo que intensificó el clima de tensión.

Las expresiones del mandatario no se limitaron a medios identificados como opositores, sino que se extendieron a un espectro más amplio del sistema informativo. Este posicionamiento generó preocupación en sectores vinculados a la libertad de expresión, que advierten sobre el impacto que puede tener en el funcionamiento institucional y en la calidad del debate público.

La reapertura de la sala de prensa, en este contexto, aparece como una medida que busca restablecer al menos parcialmente el vínculo operativo con los periodistas, aunque sin modificar el tono político dominante. La falta de definiciones sobre el formato de la conferencia de prensa anunciada refuerza la percepción de que persisten mecanismos de control sobre la interacción entre funcionarios y medios.

En el ámbito periodístico, la principal incógnita gira en torno a si esta reapertura representa un retorno a las condiciones habituales de trabajo o si se trata de un cambio limitado, condicionado por la presión generada tras el cierre. La experiencia reciente, marcada por restricciones y declaraciones confrontativas, alimenta las dudas sobre la evolución del vínculo entre el Gobierno y la prensa.

Por lo pronto, el regreso a la sala de prensa permitirá retomar la cobertura cotidiana en la sede del Ejecutivo, aunque bajo un esquema que aún no termina de definirse. En un escenario atravesado por la desconfianza mutua, la dinámica de los próximos días será clave para evaluar si se abre una etapa de mayor normalización o si la tensión continúa marcando la relación entre el poder político y el periodismo.