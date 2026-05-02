Crece en la oposición la posibilidad de impulsar una moción de censura contra Adorni tras su paso por Diputados

La oposición comenzó a evaluar una moción de censura contra Manuel Adorni

El planteo surgió tras su exposición en la Cámara de Diputados

Germán Martínez impulsó la idea de avanzar con una interpelación previa

El oficialismo rechazó la iniciativa y habló de intento de desestabilización

Actualmente no están los votos, pero la oposición busca construir mayorías

El escenario podría cambiar según la evolución política y judicial del funcionario

La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados no solo dejó un saldo político inmediato para el oficialismo, sino que activó un movimiento incipiente dentro de la oposición que comienza a evaluar seriamente la posibilidad de avanzar con una moción de censura. Aunque por ahora no existen los votos necesarios, distintos bloques ya discuten la estrategia para instalar el tema en la agenda parlamentaria.

El planteo emergió con mayor claridad durante la propia sesión. La diputada Myriam Bregman fue una de las primeras en mencionar el mecanismo, pero quien lo llevó a un plano más concreto fue el presidente del bloque peronista, Germán Martínez. El legislador sostuvo que el país necesita un cambio en la jefatura de Gabinete y planteó la intención de trabajar en una interpelación que podría derivar en una moción de censura, el instrumento constitucional previsto para remover al funcionario.

El desempeño de Adorni durante su exposición aparece como uno de los factores que alimentan esta discusión. Si bien el funcionario logró evitar un escenario abiertamente adverso, las críticas opositoras se concentraron en las respuestas consideradas incompletas o evasivas. Esas omisiones, más que el contenido de sus intervenciones, terminaron de consolidar el malestar en distintos sectores del Congreso.

Desde el oficialismo, la respuesta fue inmediata. El propio Adorni recordó que, desde la incorporación de la figura del jefe de Gabinete en la reforma constitucional de 1994, nunca se concretó una remoción mediante moción de censura. Además, acusó a la oposición de intentar desestabilizar al Gobierno encabezado por Javier Milei, en lugar de ejercer un control institucional.

Más allá de la confrontación discursiva, el debate tiene implicancias concretas en el funcionamiento del Congreso. La moción de censura requiere un proceso complejo: primero, la aprobación de una interpelación con mayoría simple, y luego una nueva mayoría para avanzar en la remoción, procedimiento que debe replicarse en ambas cámaras. En el escenario actual, incluso sectores opositores reconocen que esos números no están garantizados.

Sin embargo, la iniciativa no pierde fuerza. En distintos despachos legislativos se plantea que la situación podría modificarse con el correr del tiempo, especialmente si se producen cambios en el contexto político o judicial. Algunos legisladores vinculan el futuro de Adorni a la evolución de causas en su contra, bajo la hipótesis de que un eventual procesamiento podría erosionar los apoyos que hoy sostienen al funcionario.

En paralelo, comienzan a tejerse acuerdos más amplios entre bloques opositores y espacios intermedios. La posibilidad de convocar a una sesión con una agenda que incluya la interpelación al jefe de Gabinete aparece como uno de los ejes de negociación. En ese marco, iniciativas como el proyecto de Ficha Limpia o medidas vinculadas a la situación económica de los hogares funcionan como moneda de cambio para garantizar el quórum.

El rol de los bloques provinciales y de terceras fuerzas será determinante. Algunos legisladores consideran que el creciente malestar en las provincias, en parte vinculado a decisiones del Ejecutivo nacional, podría traducirse en una mayor disposición a acompañar iniciativas opositoras en el Congreso. Este factor introduce un elemento dinámico en la construcción de mayorías.

La eventual activación de una moción de censura marcaría un hito institucional, no solo por su carácter inédito, sino también por el impacto político que tendría sobre el Gobierno. Aunque el camino legislativo es complejo y aún incierto, la discusión ya dejó de ser una hipótesis marginal para convertirse en una posibilidad concreta en análisis.

En ese contexto, la exposición de Adorni en Diputados aparece como un punto de inflexión. Si bien no derivó en consecuencias inmediatas, reconfiguró el escenario parlamentario y abrió una nueva etapa de disputa política, en la que la oposición busca articular una estrategia común con un objetivo claro: poner en cuestión la continuidad del jefe de Gabinete.