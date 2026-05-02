Lewandowski se suma al armado federal del PJ y busca posicionarse en la discusión nacional

El senador santafesino Marcelo Lewandowski confirmó que participará este viernes en el encuentro del peronismo federal que se realizará en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión no es menor: apunta a consolidar su proyección nacional mientras continúa ordenando su espacio en Santa Fe.

La convocatoria, organizada bajo el lema “El peronismo debate para ser alternativa nacional” en el marco del Día del Trabajador, reúne a distintos sectores del justicialismo que buscan construir una propuesta alejada del kirchnerismo tradicional. Entre los impulsores aparecen figuras como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Emir Félix.

Según trascendió, el objetivo del encuentro no pasa por definir candidaturas, sino por comenzar a delinear un programa político con mirada federal. La intención es debatir ideas y construir una alternativa de gobierno que contemple las realidades de las provincias, en un contexto donde las tensiones internas del peronismo siguen latentes.

En ese marco, la presencia de Lewandowski también funciona como un gesto político hacia adentro del PJ. Su participación contrasta con su ausencia reciente en la visita de Máximo Kirchner a Santa Fe, lo que refuerza su posicionamiento dentro de un espacio con identidad propia.

Mientras tanto, el senador continúa desplegando su estrategia en el territorio santafesino. En los últimos meses mantuvo contactos con dirigentes como Omar Perotti y Diego Giuliano, en busca de construir volumen político de cara a 2027.

En cuanto a la representación santafesina en el encuentro, Lewandowski será la figura de mayor peso, aunque podría estar acompañado por el diputado provincial Miguel Rabbia y referentes de su espacio. También se espera la participación de sectores como el Movimiento Evita.

Otras líneas internas del peronismo provincial, sin embargo, no tendrían presencia. Dirigentes vinculados al perottismo señalaron que no fueron convocados, mientras que el sector de intendentes aún no definió si enviará representantes. Entre los nombres en duda aparece el de Leandro Busatto, quien mantiene vínculos con Tolosa Paz pero no había confirmado su asistencia.

Con un peronismo santafesino todavía sin conducción clara, la foto de Parque Norte puede convertirse en una señal clave sobre cómo se reconfigura la oposición y qué rol busca jugar Lewandowski en el escenario político que empieza a delinearse hacia las próximas elecciones.