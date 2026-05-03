Minería en alza: récord exportador y proyecciones que apuntan al largo plazo

Récord histórico de exportaciones mineras en el primer trimestre de 2026

Fuerte crecimiento impulsado por minerales metalíferos y litio

Expansión significativa en los principales mercados internacionales

El Gobierno apuesta a minería y energía como ejes exportadores

Proyecciones oficiales anticipan ingresos millonarios hasta 2035

El RIGI aparece como herramienta clave para atraer inversiones

El desempeño del sector minero volvió a ubicarse en el centro de la escena económica tras conocerse que las exportaciones alcanzaron un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con los datos difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, las ventas externas totalizaron u$s2.409 millones entre enero y marzo, marcando un crecimiento interanual del 81,6% y superando ampliamente los registros habituales para ese período.

El resultado no solo refleja una recuperación sostenida, sino también una aceleración del sector en comparación con su propio historial. Según los datos oficiales, el nivel alcanzado se ubicó un 158,1% por encima del promedio de exportaciones mineras para los primeros trimestres desde 2010, lo que configura un salto significativo en términos estructurales.

El impulso principal provino de los minerales metalíferos, que representaron el 80% del total exportado. Este segmento registró un crecimiento interanual del 77%, consolidándose como el motor del desempeño general. Sin embargo, el protagonismo del litio también fue determinante en la expansión. Las exportaciones de este recurso estratégico crecieron un 125% en términos interanuales, acompañadas por un incremento del 52,3% en las cantidades despachadas.

La combinación de ambos rubros expone una dinámica dual dentro del sector: por un lado, la consolidación de actividades tradicionales como la minería metalífera, y por otro, el avance de nuevos vectores productivos vinculados a la transición energética global, donde el litio ocupa un lugar central.

En paralelo, los destinos de exportación también evidenciaron una fuerte diversificación y expansión. India encabezó el crecimiento con un aumento del 551% en sus importaciones desde Argentina, seguida por China con el 176%. También se destacaron Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá, todos con incrementos superiores al 100%. Este comportamiento sugiere una mayor inserción internacional del sector, en un contexto de demanda creciente por minerales estratégicos.

El dato se conoció en un momento en que el Gobierno busca consolidar un cambio en la matriz exportadora del país. En ese sentido, Caputo ya había anticipado que tanto la minería como la energía serán pilares clave para incrementar el volumen de ventas externas en los próximos años. La meta oficial apunta a acercarse a los u$s100.000 millones en exportaciones totales, un umbral que marcaría un hito para la economía argentina.

Las proyecciones oficiales van más allá del corto plazo. Según lo planteado por el ministro, el sector energético podría generar un superávit acumulado de u$s350.000 millones hasta 2035, mientras que la minería aportaría otros u$s160.000 millones en el mismo período. En conjunto, ambos sectores representarían un flujo equivalente a casi un Producto Bruto Interno en una década, una magnitud que da cuenta de la apuesta estratégica del Gobierno.

Este escenario está estrechamente vinculado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta clave para atraer capitales y acelerar proyectos de gran escala. De acuerdo con cifras oficiales, ya se presentaron 36 iniciativas por un total de u$s95.000 millones, y se espera la incorporación de nuevos proyectos en las próximas semanas, principalmente en el ámbito energético.

La evolución reciente de la minería, sumada a las expectativas de inversión, plantea un panorama de oportunidades, pero también de desafíos. Entre ellos, la necesidad de garantizar condiciones macroeconómicas estables, reglas claras y una infraestructura acorde al crecimiento proyectado. A su vez, la expansión del sector plantea interrogantes en torno al impacto ambiental y la gestión de los recursos naturales, aspectos que adquieren creciente relevancia en el debate público.

En este contexto, el récord exportador del primer trimestre no aparece como un dato aislado, sino como parte de una tendencia que podría redefinir el perfil productivo del país en los próximos años. La consolidación de la minería como uno de los motores de crecimiento dependerá, en gran medida, de la capacidad de sostener este ritmo y de traducir las proyecciones en resultados concretos.