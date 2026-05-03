Máximo Kirchner redobla críticas al rumbo económico y advierte sobre el impacto social

Cuestionamiento al rumbo económico y advertencia sobre una crisis “previsible”

Críticas a la política de endeudamiento y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Señalamientos sobre el impacto social del ajuste fiscal

Planteo de una eventual renegociación de la deuda en el futuro

Rechazo al equilibrio fiscal sin contemplar la situación de la población

Profundización del debate político sobre el modelo económico vigente

En medio de un escenario económico marcado por tensiones financieras y ajustes fiscales, Máximo Kirchner volvió a cuestionar con dureza la estrategia del Gobierno nacional y sostuvo que la actual situación “era previsible” a partir de las decisiones adoptadas en los últimos meses. El dirigente de Unión por la Patria planteó que las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo configuran un modelo que profundiza los desequilibrios sociales.

Durante sus declaraciones, el legislador apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger, al considerar que las políticas aplicadas responden a una lógica que ya mostró resultados negativos en el pasado. Según su visión, el deterioro de las condiciones económicas no solo era evitable, sino que además fue advertido en reiteradas oportunidades desde la oposición.

Kirchner describió el contexto actual como la consecuencia de un proceso acumulativo de decisiones que, a su entender, impactan de manera directa sobre amplios sectores de la población. En ese sentido, remarcó que el ajuste fiscal y la estrategia de endeudamiento generan un efecto regresivo que agrava la situación social, especialmente en los segmentos más vulnerables.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo puesto en la política de endeudamiento externo y en la relación con el Fondo Monetario Internacional. El diputado cuestionó los resultados de los acuerdos firmados en los últimos años y señaló que los recursos obtenidos no se tradujeron en mejoras concretas en infraestructura, educación o desarrollo productivo.

Al referirse a la carga de los compromisos financieros, advirtió que los vencimientos actuales representan una presión significativa sobre la economía y planteó dudas acerca de la capacidad de afrontarlos en el contexto vigente. En esa línea, dejó abierta la posibilidad de encarar una renegociación con los acreedores en caso de que el peronismo retome el gobierno en 2027, lo que introduce un elemento de debate sobre la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

El dirigente también puso el foco en el concepto de equilibrio fiscal promovido por la administración de Javier Milei. Si bien reconoció la importancia de ordenar las cuentas públicas, cuestionó la forma en que se está llevando adelante ese proceso. Para Kirchner, alcanzar el equilibrio sin considerar el impacto social implica desatender las necesidades de la población.

“El equilibrio fiscal tiene que ser con la gente adentro”, sostuvo, en una definición que sintetiza su postura sobre el rumbo económico. Desde su perspectiva, el desafío no radica únicamente en lograr indicadores macroeconómicos positivos, sino en garantizar que esos resultados se traduzcan en mejoras concretas en la calidad de vida.

Las declaraciones del diputado se inscriben en un contexto político en el que la oposición busca posicionarse frente a las políticas oficiales, al tiempo que el Gobierno defiende su programa económico como una vía necesaria para estabilizar la economía. En ese marco, el debate sobre el ajuste, la deuda y el rol del Estado aparece como uno de los ejes centrales de la discusión pública.

A medida que avanzan los meses, la evolución de las variables económicas y el impacto social de las medidas adoptadas seguirán siendo factores determinantes en la dinámica política. Las críticas de Kirchner reflejan una mirada que pone el acento en las consecuencias sociales del programa económico, en contraposición con la visión oficial que prioriza el orden fiscal como condición para el crecimiento.