Del “punto Anker” al equilibrio financiero: el giro silencioso del programa económico

El concepto del “punto Anker” perdió centralidad como eje del discurso económico oficial

El programa actual se sostiene cada vez más en el manejo del financiamiento y la deuda

El Tesoro pasó de liberar recursos a absorber pesos mediante colocaciones

El rollover superior al 100% se consolidó como indicador clave de la estrategia

Persisten riesgos vinculados a la inflación y la incertidumbre política

Se observa un giro pragmático con menor rigidez en las políticas monetaria y fiscal

El concepto del denominado “punto Anker”, que en los primeros meses de gestión ocupaba un lugar central en la narrativa oficial, comenzó a diluirse en el discurso económico. Aquella referencia, que aludía al momento en que el Estado dejaba de competir por financiamiento con el sector privado gracias al orden fiscal, parece haber quedado desplazada por una nueva prioridad: la sostenibilidad financiera del programa.

La modificación del enfoque no es menor. Según expuso la economista Marina Dal Poggetto en la ExpoEfi 2026, el esquema actual ya no depende exclusivamente del resultado fiscal, sino de la capacidad del Gobierno para administrar su financiamiento. En ese sentido, el superávit dejó de ser el pilar central y pasó a formar parte de un entramado más amplio, donde el manejo de la deuda ocupa un rol determinante.

El cambio se observa en la dinámica monetaria y financiera de los últimos meses. Mientras que en la etapa inicial el orden fiscal liberaba recursos para el sector privado, en la actualidad el Tesoro absorbe liquidez mediante colocaciones de deuda. Este mecanismo implica retirar pesos del mercado, en un movimiento que la propia Dal Poggetto definió como inverso al “punto Anker”.

La operatoria se articula con la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. La compra de divisas genera emisión monetaria que luego es esterilizada a través de licitaciones del Tesoro. De este modo, la estabilidad del esquema económico descansa cada vez más en la coordinación entre ambas políticas, consolidando un modelo donde lo financiero gana protagonismo frente a lo estrictamente fiscal.

Uno de los indicadores que refleja esta transición es el nivel de rollover de la deuda en pesos. En los últimos meses, ese ratio se ubicó por encima del 100%, lo que indica que el Gobierno no solo logra refinanciar los vencimientos, sino también captar recursos adicionales. Esta capacidad resulta clave para sostener la estrategia, aunque al mismo tiempo incrementa la dependencia del mercado doméstico.

En paralelo, el financiamiento en moneda extranjera se mantiene dentro del circuito local, sin recurrir a los mercados internacionales. Este rasgo introduce un desafío adicional: la necesidad de extender los plazos de los compromisos para evitar tensiones en el corto plazo. Mientras esa dinámica se mantenga, el programa puede sostenerse, aunque sujeto a condiciones cambiantes.

Sin embargo, el escenario presenta factores de incertidumbre. La persistencia de la inflación y el clima político aparecen como variables que condicionan la evolución del esquema. En este contexto, la posibilidad de un nuevo ciclo expansivo del crédito parece limitada. Si bien se espera cierta recuperación, no se anticipa un crecimiento acelerado como el observado tras el ajuste inicial.

Por su parte, Emmanuel Álvarez Agis aportó una mirada complementaria al señalar que la política monetaria comenzó a mostrar una menor intensidad contractiva en comparación con meses previos. Asimismo, anticipó que la política fiscal podría seguir un camino similar, lo que sugiere un giro hacia una mayor flexibilidad en la gestión económica.

Este conjunto de elementos pone de relieve un rasgo central de la etapa actual: el pragmatismo. Más allá del énfasis discursivo en el equilibrio fiscal, en la práctica se observan ajustes orientados a moderar el impacto sobre la actividad. La tensión entre estabilización y crecimiento se convierte así en el eje que ordena las decisiones.

El desplazamiento del “punto Anker” como referencia dominante no es solo un cambio semántico. Refleja una transformación en la lógica del programa económico, donde la estabilidad ya no depende exclusivamente del orden de las cuentas públicas, sino de la capacidad del Gobierno para sostener el financiamiento en un contexto desafiante. La evolución de este esquema será determinante para evaluar su viabilidad en el mediano plazo.