Escala la tensión política tras el cruce entre Tailhade y Adorni en el Congreso

El cruce entre Tailhade y Adorni escaló tras el informe de gestión en el Congreso

El diputado anticipó que buscará judicializar el conflicto a partir de una denuncia en su contra

La controversia se centra en la custodia asignada a la esposa del funcionario

Se plantean acusaciones cruzadas de espionaje ilegal y malversación de fondos

El legislador afirma contar con información proveniente de fuentes internas del Gobierno

La disputa refleja un clima de creciente tensión política con posible derivación judicial

El enfrentamiento entre Rodolfo Tailhade y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego del duro intercambio que protagonizaron durante la presentación del informe de gestión en el Congreso. Lejos de atenuarse, la disputa escaló en las últimas horas con declaraciones cruzadas que anticipan una posible derivación judicial.

El legislador de Unión por la Patria defendió su intervención en el recinto y aseguró que no solo no se retractará de sus dichos, sino que espera que el funcionario avance con la denuncia anunciada por presunto espionaje ilegal. Según planteó, esa instancia le permitiría llevar el conflicto al terreno judicial y ampliar el alcance de las acusaciones.

“Estoy ansioso de que me denuncie porque es lo que quiero”, sostuvo Tailhade, al tiempo que adelantó que su estrategia será reconvertir ese expediente en una investigación por presunta malversación de fondos públicos. De este modo, el diputado dejó en claro que buscará utilizar una eventual causa en su contra como plataforma para impulsar sus propias denuncias.

El núcleo de la controversia gira en torno a la custodia policial asignada a la esposa de Adorni. De acuerdo con lo señalado por el legislador, la protección habría sido otorgada desde diciembre de 2023, cuando el actual jefe de Gabinete aún se desempeñaba como vocero presidencial. En ese sentido, cuestionó la legalidad de la medida y sostuvo que no correspondía en esa etapa.

Para Tailhade, el uso de recursos de seguridad en esas condiciones podría encuadrarse como un caso de utilización indebida de fondos públicos. En esa línea, también apuntó contra Patricia Bullrich, al reclamar explicaciones sobre los criterios utilizados para asignar custodias durante su gestión al frente del área de Seguridad.

Por su parte, el funcionario nacional respondió con dureza y anticipó que denunciará al diputado por espionaje ilegal, lo que profundizó el conflicto. Desde el entorno oficial sostienen que las afirmaciones del legislador se basan en información obtenida de manera irregular, mientras que Tailhade rechaza de plano esa acusación y niega contar con capacidad operativa para realizar seguimientos.

“No espié a la mujer de Adorni”, afirmó el diputado, quien además calificó la denuncia como un recurso habitual del Gobierno para desviar el foco de la discusión. Según su visión, el señalamiento de espionaje funciona como una estrategia defensiva frente a cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

En su descargo, Tailhade también sostuvo que la información que maneja proviene de fuentes internas de la Casa Rosada y de la Jefatura de Gabinete. Según explicó, se trata de trabajadores que estarían disconformes con el trato recibido por parte del funcionario y su entorno, lo que habría derivado en filtraciones.

El legislador aseguró que no tiene control sobre la llegada de esos datos y utilizó la expresión “arrepentidos” para referirse a quienes, según su versión, aportan información desde dentro del propio Gobierno. En ese contexto, adelantó que esos elementos podrían formar parte de una eventual presentación judicial.

La escalada del conflicto refleja un clima de creciente tensión política, en el que las disputas verbales comienzan a trasladarse al plano judicial. El cruce entre oficialismo y oposición suma así un nuevo episodio que combina denuncias, acusaciones cruzadas y la posibilidad de una investigación formal.

En este escenario, el Congreso vuelve a convertirse en un espacio de confrontación directa, mientras el conflicto amenaza con extenderse más allá del ámbito parlamentario. La eventual judicialización del caso podría aportar nuevos elementos, aunque también profundizar la polarización en torno a un episodio que ya excede el debate legislativo.