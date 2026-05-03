Morosidad en alza y reacción del sistema financiero: bancos analizan un plan de salvataje

El aumento de la morosidad alcanzó niveles comparables a los de la crisis de 2001

El encarecimiento del crédito y la menor inflación elevaron el peso de las cuotas

Los bancos evalúan refinanciaciones y extensión de plazos como medidas de alivio

El problema es más grave en el sector no bancario y en los segmentos vulnerables

El plan impulsado en Santa Fe aparece como modelo para ordenar el sistema

El desafío es evitar que la crisis de deuda familiar profundice la desaceleración económica

El incremento sostenido de la morosidad en créditos personales y tarjetas encendió señales de alerta en todo el sistema financiero argentino, que ya evalúa mecanismos de contención para evitar un deterioro mayor. Desde diciembre pasado, los niveles de incumplimiento en pagos muestran una tendencia ascendente que impacta tanto en entidades bancarias como en el universo no bancario, en un contexto atravesado por el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad de pago de las familias.

Los datos más recientes reflejan la magnitud del problema. La mora en tarjetas de crédito bancarias alcanzó niveles cercanos al 11%, un registro que no se observaba desde la crisis de 2001-2002. En el sector no bancario, la situación es aún más delicada: los índices superan el 25% y, en algunos segmentos, llegan por encima del 30%. Jóvenes, jubilados y trabajadores con ingresos fijos aparecen como los más afectados por esta dinámica.

El fenómeno encuentra su explicación en una combinación de factores. Por un lado, la suba de tasas de interés durante el último año encareció el financiamiento por encima de la evolución de los ingresos. Por otro, la desaceleración de la inflación eliminó el efecto de “licuación” de las deudas, lo que aumentó el peso real de las cuotas sobre los salarios. A esto se suma un contexto en el que muchos hogares se endeudaron anticipando una recuperación económica más rápida que finalmente no se concretó.

Frente a este escenario, los bancos comenzaron a analizar distintas alternativas para contener el deterioro de sus carteras. El objetivo es evitar que el aumento de la morosidad derive en una contracción del crédito que profundice la desaceleración económica. En ese marco, la refinanciación de deudas y la extensión de plazos aparecen como herramientas centrales dentro del denominado plan de salvataje que se discute en el sector.

La preocupación no se limita al sistema bancario tradicional. Financieras, cooperativas, mutuales y plataformas digitales también enfrentan un aumento significativo en los niveles de incumplimiento. En muchos casos, especialmente en el interior del país, los créditos otorgados mediante sistemas de descuento directo sobre salarios o jubilaciones presentan dificultades crecientes para ser refinanciados, lo que agrava la situación.

En este contexto, comenzó a ganar atención el esquema implementado por la provincia de Santa Fe, que lanzó un programa orientado a reducir la carga financiera de los deudores. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, propone refinanciaciones en cuotas más largas, tasas más bajas y un límite del 25% sobre los descuentos aplicados a los ingresos, en un intento por recomponer la capacidad de pago de las familias.

El modelo santafesino es observado de cerca por otras jurisdicciones y también por el sector financiero, ya que combina alivio inmediato con una reorganización estructural del sistema de créditos. Entre sus puntos centrales se destaca el reordenamiento de las entidades que operan con códigos de descuento, muchas de las cuales deberán adecuarse a nuevas condiciones para continuar funcionando.

Mientras tanto, desde el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, se reconoce el aumento de la morosidad, aunque se sostiene que el pico podría haber quedado atrás. Según esa visión, los datos más recientes muestran señales incipientes de estabilización, en parte vinculadas a una mejora en los criterios de evaluación crediticia por parte de las entidades.

Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil. La combinación de ingresos aún tensionados, tasas reales positivas y endeudamiento acumulado plantea un desafío complejo. En ese marco, el plan de salvataje en análisis no solo busca preservar la salud del sistema financiero, sino también evitar que el problema de la deuda de las familias se convierta en un factor adicional de conflictividad social.