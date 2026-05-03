Luis Caputo, bajo la lupa por una denuncia que investiga presuntos gastos irregulares en Nucleoeléctrica

La denuncia apunta a presuntas irregularidades en el uso de fondos de una empresa estatal

Se investigan consumos con tarjetas corporativas en gastos personales y en el exterior

La falta de identificación de responsables complica la trazabilidad de los gastos

Se mencionan adelantos de efectivo millonarios bajo análisis

El planteo podría encuadrarse en la figura de malversación de fondos públicos

La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o delitos

Una nueva controversia se abrió en el ámbito político y judicial tras la presentación de una denuncia penal que apunta a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro de una empresa estatal. El diputado nacional Esteban Paulón impulsó una acusación que involucra al ministro de Economía, Luis Caputo, al ex titular de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La denuncia se centra en el presunto uso indebido de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A., a partir de información incluida en un informe oficial presentado ante el Congreso. Según el legislador, los datos relevados evidenciarían consumos que no guardarían relación con funciones institucionales y que podrían configurar un caso de malversación de caudales públicos.

De acuerdo con el planteo judicial, los registros muestran gastos en diversos rubros, entre ellos compras en tiendas duty free, consumos en bares, servicios de playa, peluquerías, hoteles y perfumerías en el exterior. A esto se suman adelantos de efectivo por más de 56 millones de pesos, un punto que, según la denuncia, genera dudas sobre los mecanismos de control aplicados y el destino final de esos fondos.

Uno de los aspectos que complejiza el análisis es la falta de identificación precisa de los responsables de cada consumo. Según se detalla, alrededor de un centenar de personas habrían tenido acceso a las tarjetas corporativas, lo que dificulta establecer con claridad quiénes realizaron las operaciones observadas. Esta situación, según Paulón, debilita la trazabilidad del gasto y refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva.

El diputado sostuvo que los hechos podrían encuadrarse dentro de las figuras penales vinculadas a la malversación de fondos públicos, contempladas en el Código Penal. En ese sentido, solicitó que la Justicia avance con las medidas necesarias para determinar responsabilidades y esclarecer si existió un uso indebido de recursos estatales.

Otro de los puntos señalados en la presentación es el posible incumplimiento de los límites establecidos para viáticos en el exterior. Según el escrito, varios de los consumos registrados superarían los montos permitidos tanto en alojamiento como en gastos diarios, lo que abre interrogantes sobre el cumplimiento de la normativa vigente.

La denuncia se apoya en documentación oficial, particularmente en un anexo del informe de gestión presentado por la Jefatura de Gabinete, donde se detallan los movimientos de las tarjetas durante el período en cuestión. A su vez, el legislador incorporó otros elementos que, según indicó, permitirían contextualizar y profundizar el análisis de los gastos observados.

El caso se inscribe en un contexto de creciente sensibilidad pública respecto del uso de fondos estatales y de la necesidad de reforzar los mecanismos de control. En ese marco, la eventual apertura de una investigación judicial podría aportar claridad sobre los hechos denunciados y definir si se trató de irregularidades administrativas o de conductas con relevancia penal.

Mientras tanto, el episodio suma un nuevo foco de tensión en el escenario político, donde las denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos suelen tener un fuerte impacto. La evolución del caso dependerá ahora de la actuación de la Justicia y de la capacidad de reconstruir con precisión el circuito de los fondos cuestionados.