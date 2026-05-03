Inversiones en pesos superan al dólar y redefinen el mapa financiero

Las inversiones en pesos mostraron rendimientos superiores a la evolución del dólar

La baja de tasas impulsó la valorización de instrumentos en moneda local

El mercado descuenta una inflación aún elevada, con diferencias respecto a las proyecciones

El bono TY30P gana protagonismo por su tasa y flexibilidad

La posible suba del dólar aparece como un factor a monitorear

El ingreso de divisas del agro podría influir en tasas y tipo de cambio

El comportamiento reciente del mercado financiero argentino muestra un cambio significativo en la preferencia de los inversores, con instrumentos en pesos que lograron superar ampliamente la evolución del dólar. En un contexto de baja de tasas de interés, los activos denominados en moneda local comenzaron a ofrecer rendimientos que captan mayor atención, al tiempo que reconfiguran las expectativas sobre inflación y tipo de cambio.

La caída de las tasas en pesos actuó como un factor determinante en este proceso. Instrumentos como las letras a tasa fija o ajustadas por inflación reflejan un mercado que descuenta niveles de inflación aún elevados, aunque con cierta estabilidad en el corto plazo. Por ejemplo, títulos con vencimiento a fines de 2026 exhiben rendimientos cercanos al 27% anual, lo que sugiere que los inversores proyectan una dinámica de precios todavía significativa, pero contenida en relación con períodos recientes.

Sin embargo, existe una brecha entre estas expectativas implícitas y las proyecciones de analistas. Mientras el mercado descuenta tasas de inflación cercanas al 30% anual en algunos tramos, las estimaciones relevadas entre consultoras se ubican por debajo de ese nivel. Esta diferencia evidencia la persistencia de incertidumbre en torno al proceso de desaceleración inflacionaria.

En este escenario, ciertos activos comenzaron a destacarse por su rendimiento. Uno de los instrumentos que ganó protagonismo es el bono TY30P, que combina una tasa elevada con una opción de salida anticipada. Este título, con vencimiento en 2030, ofrece una tasa cercana al 29,5% anual y permite a los inversores ejercer una opción de venta en 2027, lo que introduce flexibilidad en un contexto volátil.

La evolución reciente de este bono ilustra el cambio de tendencia. En pocas semanas, su cotización registró una suba significativa, impulsada por la baja de tasas del sistema financiero. Este fenómeno se vincula con la caída en los rendimientos de los depósitos a plazo fijo, que redujo el atractivo de alternativas tradicionales y redirigió flujos hacia instrumentos con mayor retorno.

El resultado de este movimiento es que, en términos acumulados, quienes apostaron por estos activos lograron ganancias que superaron ampliamente la devaluación del peso. Esto implica que, medido en dólares, el rendimiento también resultó positivo, un dato que no pasó desapercibido en el mercado y que refuerza el interés por este tipo de colocaciones.

No obstante, este nuevo equilibrio plantea interrogantes hacia adelante. La continuidad de la baja de tasas podría sostener la valorización de los activos en pesos, pero también ejercer presión sobre el tipo de cambio. En ese sentido, algunos analistas consideran probable que el dólar registre una suba moderada en los próximos meses, sin que ello implique necesariamente un traslado directo a precios.

A este cuadro se suma el impacto del sector agroexportador, que proyecta una campaña con niveles de producción elevados. La expectativa de una fuerte liquidación de divisas en el corto plazo introduce un factor adicional en la dinámica del mercado, ya que podría generar mayor liquidez y contribuir a la baja de tasas, al tiempo que influye sobre la cotización del dólar.

En paralelo, el interés por activos en moneda extranjera se mantiene firme. Las recientes colocaciones de deuda soberana y corporativa en dólares evidencian una demanda sostenida, lo que refleja una estrategia diversificada por parte de los inversores, que combinan posiciones en pesos con cobertura en divisas.

Este conjunto de factores configura un escenario complejo, en el que conviven oportunidades y riesgos. El atractivo de los instrumentos en pesos depende, en gran medida, de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de sostener un sendero descendente en las tasas de interés. Al mismo tiempo, la evolución del tipo de cambio y de la inflación seguirá siendo clave para determinar la rentabilidad real de las inversiones.

De este modo, el mercado financiero atraviesa una etapa de transición, en la que las decisiones de inversión se redefinen frente a un nuevo contexto. La capacidad de los activos en pesos para continuar superando al dólar será uno de los principales indicadores a seguir en los próximos meses.