Impulsan una ley para garantizar salas de prensa permanentes en los tres poderes del Estado

El proyecto propone garantizar salas de prensa permanentes en los tres poderes del Estado

Busca limitar la discrecionalidad en el otorgamiento y revocación de acreditaciones

Establece que los espacios no podrán ser reemplazados por alternativas temporales

Plantea que cualquier restricción de acceso debe ser individual y revisable judicialmente

Se fundamenta en la defensa del derecho a la información y la libertad de expresión

Surge en un contexto de tensiones recientes entre el Gobierno y la prensa

En un contexto de creciente debate sobre el vínculo entre el poder político y los medios de comunicación, un grupo de senadores nacionales presentó un proyecto de ley que busca asegurar el acceso de los periodistas a espacios institucionales dentro de los tres poderes del Estado. La iniciativa surge tras la polémica generada por el cierre momentáneo de la sala de prensa en la Casa Rosada y apunta a establecer reglas claras y permanentes para el ejercicio de la labor periodística.

Los legisladores Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés impulsaron la propuesta, que fue ingresada formalmente el 29 de abril en el Senado. El proyecto contempla la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, con el objetivo de reforzar el derecho a la información y limitar la discrecionalidad en el otorgamiento de acreditaciones.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la obligación de contar con salas de prensa permanentes en las sedes principales de cada poder del Estado. En el caso del Ejecutivo, el espacio debería funcionar en la Casa de Gobierno; en el Legislativo, dentro del Palacio del Congreso, con acceso a ambas cámaras; y en el ámbito judicial, en el edificio de la Corte Suprema de la Nación. La propuesta establece además que estos espacios no podrán ser reemplazados por alternativas temporales, sedes secundarias ni entornos virtuales, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

El texto también introduce restricciones claras respecto a la posibilidad de limitar el acceso de los periodistas. En ese sentido, prohíbe de manera expresa la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones, y establece que cualquier restricción deberá ser individual, fundamentada y susceptible de revisión judicial. De esta forma, se busca evitar decisiones discrecionales que puedan afectar la cobertura informativa.

Detrás del proyecto subyace un mensaje político que apunta a reforzar la transparencia institucional. Los autores de la iniciativa sostienen que el acceso a la información pública no puede quedar sujeto a la voluntad de los gobiernos de turno, y advierten que la selección de qué periodistas pueden cubrir la actividad oficial constituye una forma indirecta de condicionamiento.

En los argumentos que acompañan la propuesta, los senadores remarcan que el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía y no una concesión del poder político. En esa línea, plantean que cualquier intento de restringir el ingreso de periodistas a ámbitos institucionales afecta principios básicos del sistema democrático, como la libertad de expresión y el control público de la gestión.

La iniciativa se inscribe en un escenario de tensiones recurrentes entre el Gobierno y distintos sectores de la prensa. En los últimos meses, se registraron episodios en los que se cuestionaron decisiones vinculadas al otorgamiento de acreditaciones y al acceso a eventos oficiales, lo que generó críticas desde ámbitos periodísticos y políticos.

Frente a ese contexto, el proyecto propone establecer un marco normativo que elimine la discrecionalidad y garantice condiciones de acceso equitativas. La premisa es que la existencia de reglas claras permita evitar conflictos y asegurar el normal desarrollo de la actividad periodística dentro de las instituciones.

De avanzar en el Congreso, la iniciativa podría introducir cambios relevantes en la relación entre el Estado y los medios, al fijar estándares obligatorios para el funcionamiento de las salas de prensa y los criterios de acreditación. Su tratamiento abrirá un nuevo capítulo en el debate sobre el alcance del derecho a la información y el rol de los periodistas en la vida democrática.