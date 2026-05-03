Ganancias: la liquidación anual explica por qué miles de trabajadores recibirán reintegros este me de mayo

La liquidación anual del impuesto permite ajustar lo retenido durante todo el año

El reintegro surge cuando el trabajador pagó más de lo que correspondía

La actualización de escalas y deducciones explica gran parte de las devoluciones

Las deducciones informadas en el SIRADIG impactan directamente en el resultado final

El ajuste se refleja en los salarios que se cobran durante el mes de mayo

No presentar el SIRADIG obliga a realizar un trámite más complejo para recuperar saldos

El calendario del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia atraviesa cada año un momento determinante: la liquidación anual. Este proceso, que se desarrolla entre fines de abril y comienzos de mayo, es el que explica por qué un número significativo de contribuyentes verá reflejado un reintegro en sus próximos recibos de sueldo.

Lejos de tratarse de un beneficio excepcional, el mecanismo responde al diseño propio del tributo. Durante el año, los empleadores actúan como agentes de retención y descuentan mensualmente un monto estimado en función del salario, las cargas de familia y las deducciones informadas. Sin embargo, el impuesto tiene carácter anual, por lo que el cálculo definitivo se realiza una vez cerrado el período fiscal completo.

En ese momento, se comparan las retenciones efectuadas mes a mes con el monto total que efectivamente corresponde pagar. Si el resultado indica que se descontó de más, el sistema prevé la devolución del excedente. Según estimaciones del sector, alrededor de 800.000 trabajadores recibirán reintegros durante mayo como consecuencia de este proceso.

Uno de los factores centrales detrás de estas devoluciones es la actualización de las escalas y deducciones del impuesto. A lo largo del año, estos parámetros se ajustan periódicamente para acompañar la evolución de los precios, aunque no siempre lo hacen al mismo ritmo que los salarios. Esta descoordinación puede provocar que en determinados meses las retenciones hayan sido superiores a las que corresponderían en el cálculo anual.

Al realizarse la liquidación final, se recalculan todos los montos retenidos utilizando las tablas vigentes al cierre del ejercicio. Este ajuste integral es el que genera, en muchos casos, saldos a favor de los contribuyentes. En otras palabras, el sistema corrige los desfasajes acumulados durante el año.

Otro elemento clave es el rol de las deducciones personales. Conceptos como cargas de familia, gastos médicos, alquileres, seguros o pagos a cuenta pueden reducir el monto total del impuesto. La carga de esta información se realiza a través del formulario SIRADIG, cuyo plazo de presentación vence el 31 de marzo para el período fiscal anterior.

Cuando un trabajador incorpora deducciones que no habían sido consideradas previamente, el resultado puede ser una disminución del impuesto a pagar. En esos casos, la diferencia también se traduce en un reintegro que se acredita junto con el salario. De allí la importancia de completar correctamente la información dentro de los plazos establecidos.

Una vez finalizada la etapa de carga de datos, los empleadores llevan adelante la liquidación anual, que suele completarse hacia fines de abril. El resultado de ese cálculo se refleja en el recibo de sueldo siguiente, por lo que el impacto se observa en los haberes correspondientes a mayo.

Si el balance final arroja un saldo a favor del trabajador, el reintegro aparece como un importe adicional. En cambio, si se retuvo menos de lo debido, se aplica un descuento. La normativa establece que estos ajustes deben realizarse en el primer pago posterior o, de ser necesario, en cuotas en los meses siguientes.

En los casos en que no se haya presentado el SIRADIG dentro del plazo, el proceso para recuperar montos retenidos en exceso se vuelve más complejo. El contribuyente debe inscribirse formalmente en el impuesto y presentar una declaración jurada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, lo que implica un trámite más extenso.

El reintegro que se verá reflejado en mayo, por lo tanto, no constituye una excepción, sino una consecuencia natural del funcionamiento del sistema. La combinación de retenciones mensuales, ajustes por inflación y deducciones personales genera diferencias que se corrigen al cierre del año fiscal, dando lugar a devoluciones que alcanzan a una porción significativa de trabajadores.